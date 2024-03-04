Уголовное дело возбудили из-за надписи на батарее во Владивостоке

Запись, на которой мужчина краской оставляет свое послание, появилась в Сети. Дело сразу же заинтересовало Следком. Специалисты осмотрели место преступления, изъяли пустой аэрозольный баллон, нашли и допросили свидетелей.

«В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к преступлению», - передали в СК.

Ранее пара туристов устроила пикник на братской могиле в Калининграде. Мужчина и женщина пришли к мемориальному комплексу «1200 воинам гвардейцам» около часа ночи, они распивали там алкоголь, а после забрали с места возложения корзину с цветами. злоумышленников задержали пару и доставили в полицию. После Следственный комитет возбудил уголовное дело.