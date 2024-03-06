Уголовное дело о халатности возбудили после ЧП на ТЭЦ в Туве

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«В правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение об аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ города Шагонара. Количество пострадавших уточняется», - говорится в заявлении.

На месте происшествия работает следователь, туда выехали криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Максимальная санкция по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ), - пять лет лишения свободы.

На Шагонарской ТЭЦ утром 6 марта случился пожар. По последним данным, пострадали 18 человек , шестеро из которых в тяжелом состоянии. Возгорание локализовали. Появилось видео с места происшествия. В городе временно отключили центральное отопление.