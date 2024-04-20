20 апреля 2024, 20:43

Убийца балашихинского бизнесмена скрылся от правосудия в Турции

Pixabay
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Подозреваемый в убийстве балашихинского бизнесмена Назима Ахметова скрылся от правосудия в Турции. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Telegram-канал «112».

Хозяина круглосуточного магазина расстреляли рано утром, когда он подъехал на автомобиле к дому. Преступник выпустил по жертве около пяти пуль, одна из них попала в сердце.

Полиция объявила подозреваемого в розыск, против него возбудили два уголовных дела. Также в розыск объявили автомобиль, на котором стрелявший скрылся с места преступления. По предварительным данным, подозреваемый вылетел из Шереметьево в Турцию. С ним улетел водитель, сообщил источник Telegram-канала.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства Ахметова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Турция Уголовное дело Преступления Полиция
20 апреля 2024, 20:44
В аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер» из-за беспилотников в небе
РИА «Новости»
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План «Ковер» ввели в международном аэропорту Калуга из-за появления в небе над Калужской областью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в Telegram-канале.

Из-за введенного режима рейс из Санкт-Петербурга направили на посадку во Внуково. Из-за задержки изменилось расписание вылета из аэропорта «Калуга» в Минеральные воды. После снятия плана «Ковер» самолет вернется в аэропорт и продолжит выполнять полеты по расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Беспилотники
20 апреля 2024, 20:29
Десять человек пострадали из-за столкновения маршрутки с грузовиком в Подмосковье
РИА «Новости»
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В результате ДТП на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе Московской области 10 человек получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Согласно предварительным данным, маршрутка столкнулась с грузовиком из-за несоблюдения дистанции. Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мотоцикл Honda перевернулся в Москве в Южном Бутово, наехав на бордюр. Водитель погиб. Авария случилась у дома № 55 на улице Южнобутовской. Водитель оказался заблокирован. На месте ДТП разлилось топливо. Прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.

Ранее, 19 апреля, стало известно о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь - Аэропорт.

Грузовики ДТП Водители
20 апреля 2024, 20:16
В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку
Unsplash
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В аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщил источник «360».

Известно, что самолет приземлился у КПП-2. Подробности происшествия уточняются.

Самолеты Аэропорт Шереметьево
20 апреля 2024, 18:12
Уровень реки Ишим в Тюменской области побил рекорд 2017 года
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Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров», - написал он.

Вниз по течению идет гигантский объем воды, добавил глава региона. Перед деревней Кошкарагай в Ишимском районе раскинулось настоящее море, которое впадает в реку. «Голова» паводка подходит к населенному пункту, сообщил Моор.

Губернатор опубликовал видеоролик, снятый с высоты птичьего полета. На записи видны затопленные территории.

Для защиты города Ишим построили дамбу протяженностью 2700 метров. Над ней трудились порядка 600 человек.

Ранее «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество. Спасатели продолжают вывозить людей и животных с затопленных территорий.

Спасатели Паводки Рекорды Животные Реки

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