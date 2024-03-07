Тушение пожара в деревянной школе под Иркутском попало на видео

Задержанный полицией Татарстана мужчина, который перевозил на иномарке около девяти килограммов взрывчатого вещества, попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники ГИБДД остановили Ford на стационарном посту полиции. За рулем иномарки находился житель Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами мужчина занервничал, чем привлек внимание правоохранителей. Во время досмотра машины и личных вещей водителя полицейские обнаружили подозрительные предметы. По заключению эксперта, в них была взрывчатка.

Информация о задержании набитого взрывчаткой автомобиля под Казанью появилась в СМИ. По их данным, пенсионер не объяснил, откуда и для чего у него взрывчатка.

Дело возбудили по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (пункт «а» части 3 статьи 222.1). Максимальная санкция - лишение свободы на 12 лет.