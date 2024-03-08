Три мобильные котельные запустили в Шагонаре

По его словам, энергетики за ночь запустили уже три котла. Глава региона добавил, что на очереди к запуску находятся еще пять мобильных установок.

«Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло», - подчеркнул Ховалыг.

ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло утром 6 марта. На котельной инфраструктурного объекта вспыхнул пожар и прогремел взрыв из-за детонации угольной пыли. Пожарные потушили пламя. В результате ЧП пострадали 23 жителя Шагонара , в больницы попали 15 человек.

В правительстве Кузбасса отметили, что из-за повреждения ТЭЦ без тепла остались порядка 210 домов , в которых проживают около пяти тысяч горожан. Правительство Тувы обратилось за помощью к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой предоставить дизельные генераторные установки, тепловые пушки и мобильные теплостанции.