04 марта 2024, 00:04

Три человека пострадали в массовой аварии в Сочи

РИА «Новости»
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Массовая авария произошла в Сочи. Пострадали три человека, сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на подъезде к населенному пункту Красная Поляна столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести.

«Своевременность и объективность расследования, проводимого органом ГИБДД, взяты прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль», - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге пьяный водитель Land Cruise устроил гонки с полицейскими на Сибирском тракте. Автомобилист игнорировал требования правоохранителей и пытался оторваться от погони. В какой-то момент нетрезвый лихач выехал на встречку, после чего патрульные открыли огонь по колесам автомобиля. Водитель попытался затормозить, но не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Как оказалось, в качестве пассажира в машине ехала 15-летняя девушка.

Прокуратура РФ ДТП Сочи ГИБДД Машины Водители
04 марта 2024, 00:17
Полуголая девушка устроила дефиле по улицам Нижневартовска
РИА «Новости»
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В Нижневартовске заметили на улице полураздетую женщину, которая шла и что-то периодически кричала. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», - написал один из очевидцев.

В канале также опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как женщина идет вдоль проезжей части, при этом она активно жестикулировала и что-то говорила.

Жители Екатеринбурга ранее увидели голого мужчину, который бежал по трассе. По словам очевидцев, молодой человек направлялся в сторону улицы Бардина.

До этого екатеринбуржцев напугала неадекватная гражданка, которая разделась на проезжей части. Также она ползала на коленях по дороге и бросалась на машины. Полицейские задержали эксгибиционистку и передали медикам.

ХМАО Женщины
03 марта 2024, 23:24
Орангутан сбежал из зоопарка в Москве
РИА «Новости»
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Орангутан сбежал из московского зоопарка «Планета обезьян». Сотрудники быстро поймали животное и вернули в вольер. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Да, был у нас побег, но быстро вернули домой», - рассказали агентству в зоопарке.

По словам сотрудников «Планеты обезьян», сбежавший примат небольшой и не представляет опасности для окружающих. Зоопарк находится на Калужском шоссе в Москве.

В сентябре 2022 года пума сбежала из вольера в зоопарке Читы. Дикое животное напало на работников зверинца, один из них получил сильные царапины. По словам директора зоопарка, мужчины в этот момент были пьяны, а пострадавший вообще не имел права подходить к хищнику.

Летом того же года обезьяна напала на двухлетнюю девочку в Подмосковье. Врачи зафиксировали у ребенка рваные раны от укусов, разрыв сухожилий левой кисти и перелом основной фаланги пальца стопы.

Животное сбежало из частного зоопарка в деревне Терпигорьево.

Животные Зоопарки Москва
03 марта 2024, 19:39
Пьяный водитель с ребенком в автомобиле устроил погоню в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции в Екатеринбурге. В какой-то момент его автомобиль перевернулся, в нем находился подросток, сообщил Telegram-канал Baza.

«‎Погоня началась на Сибирском тракте. Водитель Land Cruiser игнорировал требования полиции и продолжал гнать по трассе. Потом выехал на встречку, поэтому патрульные открыли огонь»‎, - указали в публикации.

Когда Land Cruiser с пробитыми задними колесами пытался затормозить, то попал в кювет и опрокинулся. В салоне вместе с водителем была 15-летняя девушка. Она не пострадала. В отделе полиции на лихача составили административный протокол.

По данным канала, нарушителем оказался местный бизнесмен, который ехал в машине со своей несовершеннолетней дочерью. У мужчины при себе не было прав, за руль он сел пьяным.

В Свердловской области автомобиль с игроками волейбольной команды сбил лося. После этого Lada Kalinа вылетела в кювет. Жертвой ДТП стал 17-летний спортсмен.

ДТП Екатеринбург Водители Полиция
03 марта 2024, 18:37
Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы утечки газа в Москве
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Похожие на взрыв звуки раздались в жилом доме на северо-востоке Москвы на Академика Ландау. После этого жильцы многоэтажки почувствовали сильный запах газа, рассказал источник «360».

По предварительным данным, во дворе дома проводили работы по благоустройству. Громкий звук связан с разрывом шланга сварочного аппарата.

В настоящее время шесть подъездов проверяют с помощью газоанализаторов после жалоб жильцов на запах газа. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из подъезда 25 человек, в том числе семь детей.

На месте также работают полиция и сотрудники газовой службы. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

По данным «Мосгаза», дом не газифицирован.

Взрывы

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