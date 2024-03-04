Три человека пострадали в массовой аварии в Сочи

По данным ведомства, на подъезде к населенному пункту Красная Поляна столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести.

«Своевременность и объективность расследования, проводимого органом ГИБДД, взяты прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль», - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге пьяный водитель Land Cruise устроил гонки с полицейскими на Сибирском тракте. Автомобилист игнорировал требования правоохранителей и пытался оторваться от погони. В какой-то момент нетрезвый лихач выехал на встречку, после чего патрульные открыли огонь по колесам автомобиля. Водитель попытался затормозить, но не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Как оказалось, в качестве пассажира в машине ехала 15-летняя девушка.