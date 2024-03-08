Toyota вылетела на перекресток в центре Кургана и протаранила автобус

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В ведомстве уточнили, что утром 8 марта на улице Пролетарской 23-летний водитель за рулем автомобиля Toyota, выезжая со стороны улицы Красина по улице Карла Маркса, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в маршрутный автобус Simaz.

В результате ДТП обе машины сильно покорежило. Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее смертельное массовое ДТП произошло в Нефтеюганском районе Тюменской области. В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека.