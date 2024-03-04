Террористическая атака в Самарской области оказалась не первой

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«Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», - указала он.

Утром 4 марта неизвестные пытались подорвать опору моста через реку Чапаевку под Самарой. Из-за ЧП пять поездов задержали.

По словам губернатора, на месте уже работают правоохранители и спецслужбы. Жертв и пострадавших нет.

Специалисты уже скорректировали часть маршрутов на железной дороге и перенаправили в обход. По пригородным маршрутам дополнительно обеспечат пассажиров автобусами.

В регионе объявили план «Загорск». Очевидец Евгений Губин рассказал «360» о громком звуке, который напомнил ему переход истребителем звукового барьера.