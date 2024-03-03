03 марта 2024, 16:37

Тела двух взрослых и трех детей нашли в квартире в Ростовской области

РИА «Новости»
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Утечка газа стала причиной гибели мужчины, женщины и трех детей в арендованной квартире дома в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета.

Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении трупы 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет. В ходе осмотра тел у всех обнаружили признаки отравления бытовым газом.

Следователи завели уголовное до об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

После осмотра места происшествия криминалисты забрали газовое оборудование и другие предметы, важные для следствия. Также они назначил проведение всех необходимых экспертиз.

В середине января в частном доме Махачкалы из-за утечки газа прогремел взрыв, который привел к пожару. Спасатели вытащили из дома супругов и трех детей в возрасте от двух до пяти ле т. Все они получили серьезные ожоги. Несмотря на усилия врачей, никто из семьи не выжил.

Уголовное дело Газ Следственный комитет России
03 марта 2024, 14:22
Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии
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Пятилетний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Аскарово в Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правления СК.

По данным ведомства, мать с четырьмя детьми пришла в бассейн в минувшую субботу, 2 февраля. Спустя некоторое время одного ребенка нашли в воде без признаков жизни.

Прибывшие на место следователи осмотрели аквазону и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.

По итогам проверки следователи оценят действия матери и сотрудников физкультурного центра, отвечающих за безопасность посетителей.

Сотрудники прокуратуры Абзелиловского района оорганизовали собственную проверку гибели мальчика.

Ранее на Урале мать потеряла сознание во время купания младенца. Четырехмесячная девочка захлебнулась водой и скончалась.

Дети Башкирия
03 марта 2024, 13:54
Пожар в спа-комплексе потушили в Алтайском крае
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Спасатели в Алтайском крае ликвидировали горение в спа-комплексе отеля «Бирюзовая Катунь» в особой экономической зоне региона. Об этом сообщила пресс-служба главка краевого МЧС.

Пожар начался вечером в субботу, 2 марта. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, на месте происшествия никто не пострадал.

«Открытое горение на территории строения оздоровительного комплекса ликвидировали, идет разборка и проливка конструкций», - отметили в пресс-службе.

Всего к работам привлекли две единицы техники и семь спасателей. Органы дознания в ближайшее время установят причину пожара.

Днем ранее в центре города Кузнецк Пензенской области начался пожар в торговом центре «Мост». Возгорание распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров. Посетители и работники ТЦ своевременно покинули здание, никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ
03 марта 2024, 13:34
Тела двух мужчин обнаружили в номере петербургского отеля
РИА «Новости»
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В отеле в поселке Парголово под Санкт-Петербургом обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили «Известия».

По информации источника, погибшими оказались мужчины 1990 и 1996 годов рождения. Они лежали на диване без каких-либо признаков насильственной смерти.

Тела отправили в морг для выяснения причин смерти. Следователи в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ростовской области в конце февраля обнаружили тела отца и сына, залитых в бетон в импровизированном склепе. Хозяйку квартиры отправили в психиатрическую клинику, а тела погибших - на экспертизу.

В Московской области в одном из строительных вагончиков нашли тела женщины и мужчины со следами укусов животных и признаками обморожения. Конечности у погибших серьезно обглодали собаки и кошки, у женщины пропала левая лодыжка, а у мужчины - правая.

Санкт-Петербург Отели Мужчины
03 марта 2024, 13:22
Бродячая собака напала на подростка под Иркутском
РИА «Новости»
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Бродячая собака накинулась на восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области, местный главк Следственного комитета завел уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Животное вцепилось в ногу мальчика недалеко от одной из школ. Одноклассники не растерялись и отогнали собаку, мать пострадавшего отвезла его в больницу.

«Следственный отдел по Братску завел дело по статье „Оказание услуг или невыполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. Следователи дадут оценку деятельности ответственным лицам за организацию содержания и отлова безнадзорных животных», - заявили в СК по региону.

В конце февраля в Иркутской области произошло похожее ЧП, стая собак накинулась на пятилетнего ребенка и сильно покусала. Пострадавшего отвезли в больницу, СК завел дело о халатности.

Дети Иркутская область Собаки Следственный комитет России

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