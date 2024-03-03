Тела двух взрослых и трех детей нашли в квартире в Ростовской области

Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении трупы 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет. В ходе осмотра тел у всех обнаружили признаки отравления бытовым газом.

Следователи завели уголовное до об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

После осмотра места происшествия криминалисты забрали газовое оборудование и другие предметы, важные для следствия. Также они назначил проведение всех необходимых экспертиз.

В середине января в частном доме Махачкалы из-за утечки газа прогремел взрыв, который привел к пожару. Спасатели вытащили из дома супругов и трех детей в возрасте от двух до пяти ле т. Все они получили серьезные ожоги. Несмотря на усилия врачей, никто из семьи не выжил.