Супруги и двое детей погибли в ДТП под Челябинском

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Водитель кроссовера Hyundai, по предварительным данным, во время обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку ВАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) скончались на месте происшествия», - передали в ведомстве.

Еще один несовершеннолетний пассажир отечественного авто - шестилетний мальчик - попал в больницу. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. На месте происшествия работали полицейские.

Ранее петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП на Индустриальном проспекте. Женщина потеряла управление и разбила несколько машин.