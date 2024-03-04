04 марта 2024, 19:24

Супруги и двое детей погибли в ДТП под Челябинском

Pxhere
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Под Усть-Катавом в Челябинской области произошло ДТП с четырьмя погибшими: скончались супруги и двое их детей. Подробности сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Водитель кроссовера Hyundai, по предварительным данным, во время обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку ВАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) скончались на месте происшествия», - передали в ведомстве.

Еще один несовершеннолетний пассажир отечественного авто - шестилетний мальчик - попал в больницу. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. На месте происшествия работали полицейские.

Ранее петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП на Индустриальном проспекте. Женщина потеряла управление и разбила несколько машин.

Дети ДТП Женщины Россия Машины Водители
04 марта 2024, 18:57
Уголовное дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области
РИА «Новости»
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Уголовное дело по факту диверсии возбудили после происшествия на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 281 УК РФ „Диверсия“», - сообщили в ведомстве.

Неизвестные попытались подорвать опору моста 4 марта. Специалисты обнаружили на месте случившегося несдетонировавшее устройство. Это уже не первая попытка совершить в регионе теракт, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Очевидец случившегося сообщил, что слышал громкий звук в районе железнодорожного моста. Он сравнил хлопок с прохождением звукового барьера истребителем.

По данным РЖД, после взрыва на переправе пришлось изменить схему движения поездов.

Уголовное дело Преступления ФСБ Взрывы Поезда
04 марта 2024, 18:47
Жильцов многоэтажки в Тобольске эвакуировали из-за опасного предмета
Freepik
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В Тобольске из многоэтажного дома в 4-м микрорайоне эвакуировали жильцов. В здании обнаружили «предмет, представляющий опасность». Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале со ссылкой на городскую администрацию.

На место прибыли представители силовых ведомств. Они осуществляют все необходимые действия.

Изданию Ura.ru в администрации Тобольска рассказали, что для эвакуированных горожан выделили теплые автобусы. Люди смогут вернуться домой в течение полутора часов, добавили в мэрии.

Накануне жильцов многоэтажки эвакуировали в Москве после жалоб на запах газа. Люди также услышали похожие на взрыв звуки. Специалисты вскрыли подвал и обнаружили в нем открытый углеводородный баллон.

Россия Эвакуации
04 марта 2024, 18:21
Движение по улице Маросейка в Москве ограничили из-за пожара в доме
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Пожар охватил квартиру на улице Маросейка в Москве. Как сообщил источник «360», огонь охватил помещение на четвертом этаже в доме № 13.

«Из двух окон - серый дым. Движение по улице ограничено», - передал собеседник издания.

Пламя успело распространиться на 10 квадратных метров. Огонь быстро потушили, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас спасатели проверяют перекрытия в здании. В них пришлось делать отверстия, чтобы добраться до очага пожара.

Ранее в тот же день, 4 марта, крупный пожар произошел в автосервисе в Химках. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Пламя охватило территорию в тысячу квадратных метров. Никто из работников не пострадал, пять человек успели эвакуироваться до приезда спасателей.

Спасатели Пожары Москва
04 марта 2024, 18:07
«Человек абсолютно чистый». Источник — о заступившемся за сына краснодарце
Телеканал «360»
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В Краснодаре 13-летняя девочка ударила восьмилетнего мальчика ногой на детской площадке. Мальчик сказал об этом отцу, и тот заступился за сына, нецензурно выругавшись и толкнув школьницу головой в лоб. Как рассказал источник «360», мужчину уже оштрафовали.

«Вчера он самостоятельно явился в дежурную часть, на него составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве - 20.1 КоАП РФ. Сегодня в Советского райсуде рассмотрели материал, ему назначили минимальный штраф. Человек адекватный абсолютно. Ранее у него не было ни единого привода», - сообщила собеседница «360».

Она добавила, что побои будут снимать уже 4 марта.

«Человек абсолютно чистый, девочка, которая била его сына, состоит на учете в ПДН. Естественно, отец пошел заступиться. Сегодня они пойдут снимут побои, и я думаю, что все встанет на свои места», - резюмировала женщина.

Отец мальчика Антон П. сообщил «360», что «не готов комментировать» ситуацию.

«Работают мои юристы, там уже можно будет что-то говорить. Я и ранее не комментировал ничего», - констатировал он.

Примерно то же сказала мать ребенка Наталья: «Ничего сейчас говорить не буду. Уже в нужные инстанции [обратились]. Это уже ненужный разговор».

По данным ГУ МВД по Краснодару, все случилось на детской площадке на улице Войсковой. В ведомстве подтвердили, что в отношении 41-летнего местного жителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о применении физической силы в отношении подростка. Краснодарские следователи начали процессуальную проверку. Бастрыкину сообщат об ее итогах и установленных обстоятельствах происшествия.

Дети Краснодар СК РФ Полиция

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