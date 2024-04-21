21 апреля 2024, 17:35

Спасенного из пожара в Ленобласти пса показали на видео

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Огнеборцы в Ленинградской области вынесли из горящей квартиры собаку, которая была без сознания. Пожар произошел в одном из домов в городе Мурино, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Спасенной собаке дали кислород, после чего она пришла в себя. Сотрудники МЧС отвезли пса по кличке Болтан в ветеринарную клинику, где его накормили. Спасатели сняли на видео транспортировку Болтана и момент, когда он с аппетитом и благодарностью принимает еду от ветеринаров.

В пресс-службе ведомства отметили, что пожар вспыхнул на восьмом этаже многоэтажки. Спасатели эвакуировали 10 жильцов с помощью специальных устройств, а еще 10 человек вывели по маршевой лестнице. Всего на месте работали 20 специалистов и пять единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС спасли от огня телят и ягнят в Чечне. Огнеборцы вывели животных из задымленного коровника и локализовали пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Спасатели Пожары Ленинградская область МЧС РФ Видео Собаки Животные
21 апреля 2024, 16:51
Неизвестные устроили поножовщину в подъезде на 2-й Институтской
РИА «Новости»
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Группа неизвестных устроила поножовщину в одном из подъездов многоэтажки на 2-й Институтской улице в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Двое человек получили ножевое ранение. К месту происшествия вызвали скорую.

Как рассказали очевидцы, неизвестные спустились с пятого этажа и начали распылять содержимое перцового баллончика на своих оппонентов, двоих пырнули ножом. Один из пострадавших остался в подъезде.

«Подъезд не могут открыть», - сообщил источник.

Причина потасовки неизвестна. Один человека находится в опасности, уточнил источник.

Ранее в Москве зарезали 24-летнего мужчину из-за замечания о неправильной парковке. По подозрению в убийстве задержали мигранта, который жил в столице без регистрации.

Поножовщины Москва
21 апреля 2024, 16:18
Огнеборцы потушили пожар в Горно-Алтайске
Пресс-служба МЧС
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Сухая трава загорелась в Горно-Алтайске, огонь охватил участок в два гектара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огнеборцы потушили пожар и не допустили его распространения. В ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС, для работы они задействовали четыре единицы техники.

В ведомстве напомнили жителям Республики Алтай о том, что в местах отдыха нельзя оставлять непотушенные костры. В пресс-службе добавили, что причиной пожара могут также стать тлеющие спички и окурки.

Ранее лесной пожар зафиксировали в Чернореченском участковом лесничестве в Луховицах. О ЧП экстренным службам сообщили местные жители. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Для ликвидации пожара им потребовалось меньше часа. В Комлесхозе предупредили, что за поджог предусматривается административная и уголовная ответственность, в том числе наказание в виде штрафов и лишения свободы.

Пожары МЧС РФ Россия
21 апреля 2024, 15:51
Нефтепровод загорелся на востоке Сирии
Global Look Press
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В провинции Хомс на востоке Сирии вспыхнул нефтепровод. На место прибыли пожарные, сообщило агентство SANA.

Издание уточнило, что очаг возгорания выявили на линии нефтепровода к востоку от Фурклуса. Прибывшие на место огнеборцы ликвидируют пожар.

Радиостанция Sham FM сообщила , что пожарные на пепелище нашли тело мужчины, около него обнаружили режущие инструменты.

Накануне ранним утром в Санкт-Петербурге на Полевой Сабировской улице загорелся ангар, в котором хранили лакокрасочную продукцию. Более 30 спасателей на семи спецмашинах приехали на место ЧП для тушения огня. Пожару, площадь которого составила 450 квадратных метров, присвоили повышенный ранг сложности.

Пожары Сирия
21 апреля 2024, 15:42
Москвич случайно застрелил шестилетнюю девочку в Наро-Фоминске
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи предъявили обвинение москвичу за причинение смерти ребенку по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Московской области.

В Наро-Фоминске 52-летний житель Москвы случайно застрелил шестилетнюю девочку. Мужчину задержали.

Выяснилось, что 20 апреля обвиняемый был на дачу у друзей в деревне Мартемьяново, расположенной в городском округе Наро-Фоминск. Там он с товарищами развлекался, стреляя из пневматического оружия по алюминиевым банкам.

«В момент передачи винтовки, действуя по неосторожности, произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок и пуля попала в область груди девочки», - передали в СК.

Пострадавшую экстренно доставили в хирургическое отделение больницы, но несмотря на усилия врачей она скончалась. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пневматическую винтовку. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Ранее жителя Удмуртии приговорили к пожизненному заключению за убийство своих детей. По версии следствия, мужчина нашел составленное женой заявление на расторжение брака. Не желая, чтобы семилетний сын и трехлетняя дочка остались после развода с матерью, он зарезал мальчика и девочку, пока они спали.

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