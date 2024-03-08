Советник главы МЧС Щербаков попал в аварию на юго-востоке Москвы

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В пресс-службе МЧС изданию уточнили, что советник министра Алексей Щербаков в момент аварии находился в служебном автомобиле на пассажирском кресле. После случившегося он дождался автоинспекторов.

По информации Telegram-канала Mash , служебный автомобиль Toyota Camry с Щербаковым столкнулся с машиной BMW X5. Авария произошла на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина.

Дождавшись приезда экстренных служб, чиновник уехал с места с коллегами-спасателями.

Накануне массовое ДТП произошло в Москве на северо-восточной хорде (СВХ) в Отрадном. Там дорогу не поделили шесть легковушек и минивэн.