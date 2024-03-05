Собака откусила и съела гениталии жителя Германии

По информации издания, жители района Эйкель в Херне сообщили полицейским о продолжительном лае собаки. Прибывшие по адресу правоохранители зашли в помещение, из которого доносился звук и увидели лежащего на полу в крови мужчину без гениталий.

Пенсионера увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Пациента погрузили в медикаментозный сон.

Тем временем следователи не нашли признаков взлома и беспорядка в доме. По предварительным данным, на пенсионера напал домашний питомец, отгрыз ему гениталии и съел.

Ранее в Саратове лев напал на 14-летнюю школьницу. Девочка получила серьезные травмы рук.