05 марта 2024, 10:47

Собака откусила и съела гениталии жителя Германии

Freepik
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В Германии сотрудники полиции обнаружили в доме 66-летнего мужчину без гениталий, истекающего кровью. Предположительно, на пенсионера напала его собака, сообщила газета The Mirror.

По информации издания, жители района Эйкель в Херне сообщили полицейским о продолжительном лае собаки. Прибывшие по адресу правоохранители зашли в помещение, из которого доносился звук и увидели лежащего на полу в крови мужчину без гениталий.

Пенсионера увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Пациента погрузили в медикаментозный сон.

Тем временем следователи не нашли признаков взлома и беспорядка в доме. По предварительным данным, на пенсионера напал домашний питомец, отгрыз ему гениталии и съел.

Ранее в Саратове лев напал на 14-летнюю школьницу. Девочка получила серьезные травмы рук.

Германия Животные
05 марта 2024, 10:42
Движение поездов в Самарской области приостановили из-за постороннего предмета
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На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области 5 марта обнаружили посторонний предмет. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что движение поездов приостановили.

«Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», - предупредили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности ЧП пока неизвестны, идет проверка.

Пассажирам напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении или на сайте РЖД. Также можно позвонить в Центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8-800-775-00-00.

Накануне, 4 марта, в Самарской области остановили движение поездов из-за подрыва опоры моста через реку Чапаевку. В регионе объявили план «Загорск», который используют для информирования об угрозе безопасности. Позже выяснилось, что террористическая атака в Самарской области оказалась не первой.

На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области 5 марта обнаружили посторонний предмет. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что движение поездов приостановили.

РЖД Дороги Поезда
05 марта 2024, 10:38
Сотни мертвых птиц обнаружили на Кубани
РИА «Новости»
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В Кореновском и Гулькевичском районах Кубани зафиксировали массовую гибель птиц. Об этом сообщило издание «Московский  Комсомолец».

В Кореновском и Гулькевичском районах Кубани зафиксировали массовую гибель птиц. Об этом сообщило издание « Московский Комсомолец ».

Первый инцидент произошел 27 февраля недалеко от хутора Левченко, где было обнаружено 90 мертвых голубей вахиря. Впоследствии, 2 марта, в Гулькевичском районе нашли еще 145 погибших птиц и 12 мертвых зайцев. Еще около тысячи птиц нашли 4 марта в Кореновском районе Платнировского сельского поселения.

Причины столь масштабной гибели животных в настоящее время выясняются. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края сообщили, что направили заявления о преступлении в территориальные отделы ОМВД России по Краснодарскому краю.

Для выяснения причин произошедшего в региональном департаменте ветеринарии проведут анализ проб на наличие болезней.

Также в Динском районе Краснодарского края нашли мертвыми 2055 голубей вяхирей. Инспектор охотнадзора министерства подал заявление в полицию. Все погибшие голуби были уничтожены.

Птицы Животные Краснодарский край
05 марта 2024, 09:48
МЧС опубликовало кадры с тушением пожара в трехэтажке в Зернограде
Пресс-служба МЧС
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Спасатели локализовали пожар в жилом трехэтажном здании в Зернограде в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 35 жильцов. Часть из них прибыли в пункты временного размещения.

«Эвакуированы 35 жильцов: из них 11 находятся в пунктах временного размещения, пожелали остаться у родственников - 24», - указали в пресс-службе.

На месте ЧП работают 50 огнеборцев, для тушения пожара спасатели также задействовали 15 единиц техники. На опубликованных МЧС кадрах видно, что здание охвачено дымом, внутри него можно заметить языки пламени.

Ранее крупный пожар произошел в столице - огонь вспыхнул в доме на улице Скульптора Мухиной. По информации источника «360», загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже в 14-этажном здании. Огнеборцы присвоили пожару первый ранг. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
05 марта 2024, 09:40
Вооруженная «розочкой» дебоширка атаковала мужчин в московском баре
РИА «Новости»
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Нетрезвая девушка, вооружившись «розочкой» из разбитого пивного бокала, напала на мужчин в баре в центре Москвы. В результате пострадал сотрудник заведения, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 28-летняя жительница Чебоксар отдыхала в одном из баров Москвы, распивая пиво. Спустя какое-то время девушка начала скандалить и кричать на окружающих людей.

Бармен и один из гостей решили успокоить посетительницу, сделав ей замечание. В ответ на это женщина еще больше разозлилась, разбила пивной бокал, сделав из него «розочку», и напала на мужчин.

В итоге дебоширка порезала бармену руку, а гостю заведения едва не проткнула шею. Сейчас все причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители под контролем прокуратуры.

Сотрудники полиции в Москве также задержали 56-летнюю женщину по подозрению в убийстве. Предположительно, она зарезала свою знакомую во время ссоры.

Поножовщины Полиция Москва

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