06 марта 2024, 11:05

Скончался один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

Пресс-служба администрации города или района
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Один человек, пострадавший при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве, скончался в больнице. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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06 марта 2024, 11:13
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Беспилотники
06 марта 2024, 11:06
Число пострадавших при пожаре и взрыве на ТЭЦ в Тыве выросло до 23
Пресс-служба администрации города или района
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Количество пострадавших в результате взрыва и пожара на ТЭЦ в Шагонаре выросло до 23. Уточненные данные журналистам предоставил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом написало РИА «Новости».

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии», - информировал Кузнецов.

Он добавил, что восьми пострадавшим помогли амбулаторно. Продолжается эвакуация травмированных в Кызыл. Как только они окажутся в лечебных учреждениях центра региона, медики организуют консультации с экспертами ведущих центров Минздрава России.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ случился утром 6 марта. По предварительным данным, причиной стала детонация угольной пыли.

Начался пожар.

Никто не погиб. Город лишился центрального отопления. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

Для жителей развернули 18 пунктов временного размещения , рассчитанные в общей сложности на четыре тысячи человек.

Пожары Минздрав Взрывы
06 марта 2024, 11:01
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании Шагонарской ТЭЦ
Пресс-служба МЧС
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Спасателям удалось устранить открытое горение в здании теплоэлектроцентрали в Шагонаре в Улуг-Хемском районе Тывы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, огнеборцы спасли из горящего здания четырех человек. На месте ЧП задействовали 170 спасателей и 40 единиц техники.

«Газодымозащитники из котельной спасли четыре человека», - указали в пресс-службе.

МЧС также опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, как огнеборцы тушат возгорание в здании ТЭЦ, которое заволокло дымом.

Ранее экстренные службы проинформировали о взрыве на территории инфраструктурного объекта в Шагонаре. Предполагают, что произошла детонация угольной пыли.

По данным МЧС, пожар вспыхнул в котельной. На странице Улуг-Хемского района в соцсети «ВКонтакте» заявили, что возгорание началось из-за взрыва в отсеке теплопередачи. Всего в результате пожара пострадали 18 человек , данные о погибших не поступали.

Власти ввели в Тыве режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Спасатели МЧС РФ Видео
06 марта 2024, 10:27
МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в воронежском пансионате. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС.

Внутри здания находились 52 человека, спасатели оперативно их эвакуировали. В ликвидации возгорания участвовали 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

По информации пресс-службы, загорелась кровля двухэтажного пансионата на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных МЧС кадрах видно, как спасатели эвакуировали на носилках пожилых людей и передавали их бригадам скорой помощи. Чтобы потушить пожар, огнеборцы с помощью техники поднимались на крышу горящего здания.

Ранее МЧС информировало, что в пансионате находились 49 маломобильных постояльцев , а также три человека из персонала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о пожаре и отметил, что ЧП произошло в Коминтерновском районе города.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео

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