Скончался один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ
Один человек, пострадавший при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве, скончался в больнице. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии», - информировал Кузнецов.
Он добавил, что восьми пострадавшим помогли амбулаторно. Продолжается эвакуация травмированных в Кызыл. Как только они окажутся в лечебных учреждениях центра региона, медики организуют консультации с экспертами ведущих центров Минздрава России.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ случился утром 6 марта. По предварительным данным, причиной стала детонация угольной пыли.
Начался пожар.
Никто не погиб. Город лишился центрального отопления. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.
Для жителей развернули 18 пунктов временного размещения , рассчитанные в общей сложности на четыре тысячи человек.
По информации ведомства, огнеборцы спасли из горящего здания четырех человек. На месте ЧП задействовали 170 спасателей и 40 единиц техники.
«Газодымозащитники из котельной спасли четыре человека», - указали в пресс-службе.
МЧС также опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, как огнеборцы тушат возгорание в здании ТЭЦ, которое заволокло дымом.
Ранее экстренные службы проинформировали о взрыве на территории инфраструктурного объекта в Шагонаре. Предполагают, что произошла детонация угольной пыли.
По данным МЧС, пожар вспыхнул в котельной. На странице Улуг-Хемского района в соцсети «ВКонтакте» заявили, что возгорание началось из-за взрыва в отсеке теплопередачи. Всего в результате пожара пострадали 18 человек , данные о погибших не поступали.
Власти ввели в Тыве режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
Внутри здания находились 52 человека, спасатели оперативно их эвакуировали. В ликвидации возгорания участвовали 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.
По информации пресс-службы, загорелась кровля двухэтажного пансионата на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных МЧС кадрах видно, как спасатели эвакуировали на носилках пожилых людей и передавали их бригадам скорой помощи. Чтобы потушить пожар, огнеборцы с помощью техники поднимались на крышу горящего здания.
Ранее МЧС информировало, что в пансионате находились 49 маломобильных постояльцев , а также три человека из персонала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о пожаре и отметил, что ЧП произошло в Коминтерновском районе города.