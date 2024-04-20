Ситуация с паводком в Орске начала улучшаться
Орск начал приходить в себя после паводка. Но более 1700 домов еще остаются затопленными, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
«В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками», - уточнили власти.
В администрации добавили, что из зоны подтопления эвакуировали 2557 человек, включая 801 ребенка.
На утро 20 апреля в Оренбурге уровень реки Урал снизился до 10 метров 17 сантиметров. За минувшие 24 часа удалось освободить от воды 1 117 жилых домов и 1 651 приусадебный участок в 22 населенных пунктах семи муниципалитетов.
Ранее в Оренбурге полностью затопило конноспортивный клуб Grand Prestige и ипподром. По словам представителя клуба Ольги Захаровой, всех лошадей удалось спасти.