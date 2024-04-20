20 апреля 2024, 10:48

Ситуация с паводком в Орске начала улучшаться

Global Look Press
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Орск начал приходить в себя после паводка. Но более 1700 домов еще остаются затопленными, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками», - уточнили власти.

В администрации добавили, что из зоны подтопления эвакуировали 2557 человек, включая 801 ребенка.

На утро 20 апреля в Оренбурге уровень реки Урал снизился до 10 метров 17 сантиметров. За минувшие 24 часа удалось освободить от воды 1 117 жилых домов и 1 651 приусадебный участок в 22 населенных пунктах семи муниципалитетов.

Ранее в Оренбурге полностью затопило конноспортивный клуб Grand Prestige и ипподром. По словам представителя клуба Ольги Захаровой, всех лошадей удалось спасти.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
20 апреля 2024, 10:56
Дополнительную группировку спасателей направили в Тюменскую область
Пресс-служба МЧС
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Спасатели продолжают проводить работу в регионах, подверженных затоплению из-за паводка. В Тюменскую область отправили дополнительную группировку сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

На реке Ишим в Тюмеской области специалисты провели взрывные работы и устранили затор в районе пешеходного моста. Сотрудники МЧС также увеличивают высоту местной дамбы и возводят насыпи. В регион дополнительно прибыли 70 специалистов, а также семь единиц техники и пять плавсредств «Скоро на месте будут силы и средства МЧС России еще из трех субъектов», - указали в пресс-службе.

В Казанском районе спасатели укрепляют дамбы в селах Казанское и Огнево, в районе Шагалово они организовали переправу. В Курганской области сотрудники МЧС укрепляют берега и откачивают воду из населенных пунктов в Целинном и Звериноголовском округах В Оренбургской области специалисты работают на наиболее сложных участках, в том числе в Орске. Там откачивают воду, делаются дренажные и сливные канавы.

«Всего за сутки в регионе откачено около 33 000 тонн воды. Ведется дезинфекция освобожденной от воды территории», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее уровень воды в реке Ишим в Тюменской области дошел до 850 сантиметров. Он поднялся за сутки на 221 сантиметр и превысил критическую отметку.

Спасатели Паводки Курганская область МЧС РФ Россия Работа Реки
20 апреля 2024, 10:39
Хозяина круглосуточного магазина в Балашихе расстреляли
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Неизвестный в Балашихе в упор застрелил хозяина круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Как сообщил один из местных Telegram-каналов, злоумышленник подкараулил жертву у дома.

Неизвестный в Балашихе в упор застрелил хозяина круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Как сообщил один из местных Telegram-каналов , злоумышленник подкараулил жертву у дома.

«Убийца ждал, когда жертва подъедет к дому на автомобиле, и сделал около пяти выстрелов в упор», - написали авторы материала.

Утром 20 апреля в дежурную часть «Балашихинское» поступила информация, что у одного из домов на Свердлова нашли тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Полицейские разыскивают подозреваемого, передали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции проводят розыск лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в городе Балашиха», - передали в министерстве.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве байкера из-за парковки в Люблине. Мужчину и его соучастников нашли Ростовской области.

Преступления Россия Магазины Балашиха Полиция
20 апреля 2024, 10:28
Число подтопленных в России домов сократилось на 1060
Global Look Press
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Количество подтопленных из-за паводков жилых домов уменьшается второй день подряд. За последние сутки их число сократилось на 1060. Об этом сообщил ТАСС.

По информации оперативных служб, подтопленными остаются порядка 16 258 домов. Уменьшилось и число пострадавших приусадебных участков - на 1245, до 31 141.

«На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258, сократившись на 1060 по сравнению с утром пятницы», - указали в агентстве.

При этом уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает подниматься. За сутки он увеличился на 221 сантиметр и добрался до отметки в 850 сантиметров. Администрация района предупредила жителей, что из-за наводнения может затопить низководные мосты, садоводческие участки и сельскохозяйственные земли. Из-за паводков также появилась угроза перекрытия дорог.

Наводнения Паводки Дороги Россия Реки Наводнение в Оренбургской области
20 апреля 2024, 09:45
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 221 сантиметр за сутки
Пресс-служба МЧС
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В Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим увеличился на 221 сантиметр, превысив критическую отметку в 850 сантиметров. Такие данные появились на информационном региональном сайте паводок72.рф.

По информации ресурса, к 08:00 по местному времени 20 апреля уровень воды в Ишиме вырос до 911 сантиметров. Сутки назад показатель находился на отметке в 690 сантиметров.

В Telegram-канале администрации Ишима предупредили о возможном подтоплении низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, а также о нарушении дорожного сообщения между населенными пунктами.

Глава региона Александр Моор сообщил, что паводок разрушил временную насыпь рядом с поселком Плодопитомник неподалеку от города Ишим. По его словам, сама дамба, построенная для защиты населенного пункта и СНТ, не пострадала.

Тюмень Паводки Реки

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