Школьница упала с третьего этажа заброшенного завода в Приморье

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По данным ведомства, в прошлую субботу вечером несколько подростков пришли на территорию Химико-Фармацевтического завода на улице Кутузова и забрались на третий этаж заброшенного здания.

Школьники решили перепрыгнуть через разрушенное перекрытие в полу. Одна из девочек, потеряв равновесие, рухнула на бетонный пол. Пострадавшую увезли в травматологическое отделение КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1».

Прокуратура ищет собственника заброшенного здания, а также устанавливает полную картину случившегося.

Правоохранители также проверят ответственных лиц, которые не ограничили доступ детям к «заброшке».

Ранее в Искитиме две школьницы, катаясь на тюбинге, врезались в дерево. Одну из них увезли в отделение реанимации, вторую - положили в местную больницу.