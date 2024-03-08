08 марта 2024, 15:33

Шесть девушек отравились бесплатным алкоголем в ночном клубе Улан-Удэ

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В Улан-Удэ шесть местных жительниц оказались на больничной койке после празднования 8 Марта в ночном клубе. Причиной тому послужил бесплатный алкоголь, сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».

По данным издания, в увеселительном заведении гостей угощали бесплатным пуншем. Девушки перебрали со спиртным, и им потребовалась помощь медиков.

Посетительниц привезли в больницу, где им провели дезинтоксикацию. Как уточнили авторы публикации, утром пациенток отпустили домой в хорошем самочувствии.

Ранее в Тюменской области школьники выпили водку и попали в больницу. Врачи оказали им всю необходимую помощь. После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку.

Врачи Алкоголь Бурятия 8 Марта
08 марта 2024, 14:53
Полиция Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители объявили в розыск мужчину, который пытался с помощью газового баллончика ограбить банк на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области.

Сообщение об ограблении кредитного учреждения на девятой линии Васильевского острова поступило в полицию вечером 7 марта. По информации МВД, злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать.

«Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив», - указали в пресс-службе.

Полиция установила личность возможного подозреваемого и начала его поиски.

Ранее попытку ограбления банка зафиксировали в Армавире. Сотрудники МВД задержали 46-летнего подозреваемого.

Санкт-Петербург Банки МВД РФ Ограбления Деньги Полиция
08 марта 2024, 13:34
Лыжницы получили переломы из-за снежной бури в Сочи
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Лыжницы, участвующие в масс-старте на 10 километров, пострадали из-за снежной бури во время соревнований в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в больницы попали девять человек. По информации издания, у двух женщин диагностировали переломы рук, еще семь лыжниц получили сильные ушибы.

Спортивный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале раскритиковал организаторов соревнований и отметил, что подобные мероприятия нельзя устраивать при таких плохих погодных условиях.

«Жесть просто. А зачем в таких условиях разрешили проведение гонки?!» - возмутился он.

Информацию о ЧП во время спортивного мероприятия подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщил РЕН ТВ.

«Спортсменки были доставлены в больницы. На данный момент там два перелома, есть ушибы», - указала она.

Ранее из-за схода лавины в Мурманской области погибли два туриста из Петербурга. ЧП произошло рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах.

Спортсмены Сочи Погода
08 марта 2024, 12:50
Советник главы МЧС Щербаков попал в аварию на юго-востоке Москвы
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Советник главы МЧС Алексей Щербаков стал участником аварии в ЮВАО. В результате аварии никто не пострадал, сообщил РБК.

В пресс-службе МЧС изданию уточнили, что советник министра Алексей Щербаков в момент аварии находился в служебном автомобиле на пассажирском кресле. После случившегося он дождался автоинспекторов.

По информации Telegram-канала Mash , служебный автомобиль Toyota Camry с Щербаковым столкнулся с машиной BMW X5. Авария произошла на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина.

Дождавшись приезда экстренных служб, чиновник уехал с места с коллегами-спасателями.

Накануне массовое ДТП произошло в Москве на северо-восточной хорде (СВХ) в Отрадном. Там дорогу не поделили шесть легковушек и минивэн.

ДТП МЧС РФ Москва
08 марта 2024, 11:20
Петербуржец похитил девушку, угрожая ей молотком
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге местный житель похитил девушку, угрожая ей молотком. Предположительно, причиной такого поступка стала ревность, сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, мужчина выследил свою возлюбленную на улице Черникова. Он подошел к ней, схватил за руки и замахнулся молотком, заставив сесть в его машину. Затем петербуржец привез девушку в Ломоносов. Спустя какое-то время она смогла сбежать оттуда.

Потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции, заявив о похищении. Как уточнил 78.ru, злоумышленника удалось быстро задержать.

Похожий случай произошел в Чебоксарах. Там бывший топ-менеджер «Чувашхлебопродукта» похитил девушку, которая не захотела быть с ним в отношениях.

Санкт-Петербург Полиция

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