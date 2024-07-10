Сгорел заживо. На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии

Жители московского района Новые Ватутинки набросились на молодого человека, который ночью разъезжал по кварталу на питбайке. Об этом 360.ru рассказала очевидица событий.

Она отметила, что мужчина гонял ночью по району и сильно шумел.

«Ему кричали, предупреждали, но он не слышал. Потом люди остановили его, и у них завязался конфликт», - сообщила она.

Женщина добавила, что не знает, живет ли этот человек в Новых Ватутинках, или приехал в район из другого места. На вопрос о заявлении в полицию она тоже не смогла ответить.

По ее словам, молодой человек вел себя странно - он катался на байке по кругу, шумел, его езда выглядела очень опасной. Сначала мужчине сделали замечание прохожие, а затем соседи вышли из дома и затеяли с ним драку.

«Доездился, больной», - заключила свидетель событий.

Ранее массовую драку устроили жители Саратова. Два горожанина начали потасовку около овощной палатки, в результате в конфликт ввязались прохожие. Среди дерущихся заметили мужчину с топором, но тот не воспользовался им как холодным оружием.