Сгорел заживо. На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии
Мужчина 1995 года рождения погиб в страшном ДТП на Кубани. Об аварии сообщила пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.
Автомобиль «Лада Калина» загорелся после столкновения с КамАЗом. Водитель легковушки вылетел на встречку, когда двигался в сторону Армавира.
В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Водитель «Камаза» остался жив, а второй участник ДТП сгорел заживо.
Ранее в Удмуртии два человека погибли после столкновения легкового автомобиля и автобуса. Последний следовал из Ижевска в Пермь, в салоне находились 45 пассажиров.