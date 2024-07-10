10 июля 2024, 22:58

Сгорел заживо. На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии

РИА «Новости»
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Мужчина 1995 года рождения погиб в страшном ДТП на Кубани. Об аварии сообщила пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Автомобиль «Лада Калина» загорелся после столкновения с КамАЗом. Водитель легковушки вылетел на встречку, когда двигался в сторону Армавира.

В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Водитель «Камаза» остался жив, а второй участник ДТП сгорел заживо.

Ранее в Удмуртии два человека погибли после столкновения легкового автомобиля и автобуса. Последний следовал из Ижевска в Пермь, в салоне находились 45 пассажиров.

ДТП Мужчины Водители Краснодарский край
10 июля 2024, 19:59
«Мне было страшно». Мать сгоревшего в Москве подростка — о приговоре убийце
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Мать подростка, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Южном Бутове, заявила, что ее полностью устраивает приговор убийце сына. В интервью RT женщина рассказала, что не будет подавать апелляцию.

«Мне было страшно, что Д. останется на свободе», - призналась она.

Мать погибшего мальчика добавила, что подаст гражданский иск о возмещении морального вреда.

Школьника подожгли на детской площадке в Москве 5 июня 2023 года, 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела. Спустя три недели подросток скончался в больнице.

Подозреваемым оказался сверстник погибшего. Его признали виновным по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Зюзинский районный суд Москвы приговорил парня к пяти годам лишения свободы.

Убийства Суд Дети Больницы Бензин Приговоры Школьники Москва
10 июля 2024, 18:59
«Доездился, больной». Жители Новых Ватутинок проучили мотоциклиста за ночную езду
Телеканал «360»
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Жители московского района Новые Ватутинки набросились на молодого человека, который ночью разъезжал по кварталу на питбайке. Об этом 360.ru рассказала очевидица событий.

Она отметила, что мужчина гонял ночью по району и сильно шумел.

«Ему кричали, предупреждали, но он не слышал. Потом люди остановили его, и у них завязался конфликт», - сообщила она.

Женщина добавила, что не знает, живет ли этот человек в Новых Ватутинках, или приехал в район из другого места. На вопрос о заявлении в полицию она тоже не смогла ответить.

По ее словам, молодой человек вел себя странно - он катался на байке по кругу, шумел, его езда выглядела очень опасной. Сначала мужчине сделали замечание прохожие, а затем соседи вышли из дома и затеяли с ним драку.

«Доездился, больной», - заключила свидетель событий.

Ранее массовую драку устроили жители Саратова. Два горожанина начали потасовку около овощной палатки, в результате в конфликт ввязались прохожие. Среди дерущихся заметили мужчину с топором, но тот не воспользовался им как холодным оружием.

Драки Мотоциклы Москва
10 июля 2024, 18:26
Два человека пострадали при столкновении гидроцикла и катера в Москве
Pxhere
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Гидроцикла и катера не смогли разминуться недалеко от набережной Химкинского водохранилища Москвы. Подробности сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в районе водного стадиона «Динамо» и центральной поисково-спасательной станции МЧС.

Пострадали два человека. Информация об их состоянии пока не поступала. Причины происшествия выясняют специалисты.

Ранее водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катером в Петербурге. На высокой скорости он протаранил катер «Пикитан» возле Лазаревского моста и попал в больницу. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

Москва
10 июля 2024, 17:22
Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Удмуртии
РИА «Новости»
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Два человека погибли, 22, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП с автобусом в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

ДТП Удмуртия Автобусы

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