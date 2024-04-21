Сауна загорелась в таунхаусе в Южном Бутово

По его сведениям, пожар в четырехэтажном здании случился по улице Адмирала Лазарева, 86, корпус 4. Информация поступила в экстренные службы около 07:00. К моменту прибытия пожарных с третьего этажа валил густой черный дым.

Как оказалось, в сауне загорелись вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. До прибытия спасателей эвакуировались семь человек, троих из них осматривают медики. Хозяин таунхауса пояснял, что на цокольном этаже может находиться человек (подтвердилось ли это, неизвестно). Данных о пострадавших нет.

Ранее крупный пожар в многоэтажке в Новосибирске тушили около шести часов. Огонь распространился на 900 «квадратов».

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Никто не пострадал.