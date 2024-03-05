05 марта 2024, 17:56

Самолет до Челябинска вернулся в аэропорт Петербурга из-за пожара

РИА «Новости»
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Самолет Superjet с сотней пассажиров, летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернулся в аэропорт Пулково из-за возгорания в двигателе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что все произошло 4 марта. Примерно через полчаса после вылета, когда самолет поднялся примерно на 9,5 тысячи метров, двигатель загорелся, и сработала сигнализация. Пилоты активировали огнетушитель и приняли решение о возвращении в аэропорт вылета. В 18:13 самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

По информации издания, проверка показала, что в первом двигателе нет заглушки «порта» и произошло частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства.

Данные о возвращении самолета в аэропорт появлялись в СМИ накануне, однако причина не называлась.

На днях стало известно, что еще в конце декабря Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевший из Казани в Сочи со 168 пассажирами на борту, чуть не рухнул при посадке.

Неграмотные действия экипажа в сложных погодных условиях привели к кратковременной потере управления самолетом.

Санкт-Петербург Пожары Самолеты Челябинск
05 марта 2024, 18:23
Петербургский физрук выбил зубы младшекласснику из-за неудачной шутки
Pxhere
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В Санкт-Петербурге учитель физкультуры ударил по лицу ученика младших классов и выбил ему два зуба. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в школе № 247. Девятилетний мальчик спрятался за углом на перемене, решив напугать одноклассников, но вместо этого оказался перед учителем. Мужчина рефлекторно выставил руку и попал по лицу школьника. После этого преподаватель сделал мальчику замечание и пошел дальше. Школьника пришлось доставить в травмпункт.

По данным источника, физрук занимается айкидо и иногда общается с подопечными «слишком жестко». Мужчина получил выговор от завуча и написал объяснительную записку.

В феврале девятилетний школьник в Свердловской области попал в травмпункт с 27 проколами от циркуля на руке. Учительница наказала ребенка за плохое поведение. Полиция организовала проверку.

Санкт-Петербург Дети Школы Учителя Школьники Мужчины
05 марта 2024, 16:13
Росгвардейцы задержали двух мужчин с наркотиками на улице в Москве
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Двое молодых людей с наркотиками попались сотрудниками вневедомственной охраны, когда выходили из каршеринговой машины на Производственной улице в столице. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

«Патрулирующий территорию экипаж обратил внимание на граждан, которые выходили из автомобиля каршеринга. Мужчины постоянно оглядывались и вели себя подозрительно», - сообщили в пресс-службе.

При виде правоохранителей один из мужчин выбросил в сторону пачку от сигарет и курительную трубку. Росгвардейцы решили проверить водителя и пассажира для установления их личности.

Во время беседы с 40-летним жителем Москвы и его товарищем выяснилось, что в пачке находились наркотики. Позже экспертиза показала, что там был мефедрон. Мужчин задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ.

Ранее актера из «Папиных дочек» и «Ранеток» Юрия Яковлева задержали с мефедроном в Москве. Артист попался правоохранителям, когда закапывал в сугроб сверток с запрещенным веществом. Мужчина утверждал, что наркотик не его, что он просто случайно оказался рядом с местом закладки. Пока Яковлева отпустили под обязательство о явке , но если вину докажут, актеру грозит до трех лет лишения свободы.

Наркотики Росгвардия Мужчины Машины Каршеринг Москва
05 марта 2024, 13:45
Партию люксовых авто на 200 миллионов рублей задержали в Ставропольском крае
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В Ставропольском крае таможенники задержали девять люксовых автомобилей, перевозимых с нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Легковушки Toyota, Mercedes и Lexus доставляли из Грузии через Верхний Ларс, где их поместили под процедуру таможенного транзита с пунктом назначения - Киргизия. После пересечения границы без разрешения таможенного органа иномарки погрузили на автовозы и передали под управление водителей, не указанных в документах.

«Установлено, что на самом деле люксовые авто направлялись в Москву для последующей перепродажи», - сообщили в ФТС.

Минераловодская таможня возбудила девять дел об административных правонарушениях в отношении пяти декларантов.

Несколько дней назад сотрудники Балтийской таможни обнаружили крупную партию кокаина в коробке с бананами в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотики нашли во время контроля контейнера, который прибыл из Антверпена.

Таможня Россия Машины Москва
05 марта 2024, 13:27
Массовое побоище произошло на стройплощадке на западе Москвы
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции организовали проверку по факту массовой драки на стройке на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Во время мониторинга правоохранители обнаружили в Сети видеоролик, на котором запечатлели конфликт между группой людей на строительном объекте в Солнцеве. По данным ведомства, заявлений от населения по факту случившегося не поступало.

«Телефонограмм из медицинских учреждений по факту причинения кому-либо телесных повреждений в результате конфликта на данном строительном объекте также не поступало», - добавили в пресс-службе.

По результатам проверки полицейские примут процессуальное решение. Кроме того, правоохранители проводят мероприятия для установления и задержания людей, причастных к совершению противоправных действий.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса (хулиганство), сообщили в пресс-службе столичного СК. Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Вечером 10 февраля в одном из кафе на юго-востоке столицы произошла перепалка между иностранцами. Потасовка закончилась стрельбой.

Драки Россия Полиция Москва

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