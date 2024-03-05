Самолет до Челябинска вернулся в аэропорт Петербурга из-за пожара

Отмечается, что все произошло 4 марта. Примерно через полчаса после вылета, когда самолет поднялся примерно на 9,5 тысячи метров, двигатель загорелся, и сработала сигнализация. Пилоты активировали огнетушитель и приняли решение о возвращении в аэропорт вылета. В 18:13 самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

По информации издания, проверка показала, что в первом двигателе нет заглушки «порта» и произошло частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства.

Данные о возвращении самолета в аэропорт появлялись в СМИ накануне, однако причина не называлась.

На днях стало известно, что еще в конце декабря Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевший из Казани в Сочи со 168 пассажирами на борту, чуть не рухнул при посадке.

Неграмотные действия экипажа в сложных погодных условиях привели к кратковременной потере управления самолетом.