Самолет до Челябинска вернулся в аэропорт Петербурга из-за пожара
Самолет Superjet с сотней пассажиров, летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернулся в аэропорт Пулково из-за возгорания в двигателе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что все произошло 4 марта. Примерно через полчаса после вылета, когда самолет поднялся примерно на 9,5 тысячи метров, двигатель загорелся, и сработала сигнализация. Пилоты активировали огнетушитель и приняли решение о возвращении в аэропорт вылета. В 18:13 самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.
По информации издания, проверка показала, что в первом двигателе нет заглушки «порта» и произошло частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства.
Данные о возвращении самолета в аэропорт появлялись в СМИ накануне, однако причина не называлась.
На днях стало известно, что еще в конце декабря Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевший из Казани в Сочи со 168 пассажирами на борту, чуть не рухнул при посадке.
Неграмотные действия экипажа в сложных погодных условиях привели к кратковременной потере управления самолетом.