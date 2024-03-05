05 марта 2024, 13:08

Российская писательница попала в аварию в такси

РИА «Новости»
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Писательница и композитор Анна Ветлугина попала в ДТП, когда ехала в такси. Об этом сообщило «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, женщину увезли в больницу с травмой и ушибом головы. Другие подробности ДТП не уточняются.

Причины аварии неизвестны. Полиция начала проверку после произошедшего.

В конце января в центре Москвы машина сбила драматурга и сценариста Александра Гельмана. Его доставили в травмпункт со множественными переломами ног.

ДТП Такси Театры
05 марта 2024, 13:45
Партию люксовых авто на 200 миллионов рублей задержали в Ставропольском крае
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В Ставропольском крае таможенники задержали девять люксовых автомобилей, перевозимых с нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Легковушки Toyota, Mercedes и Lexus доставляли из Грузии через Верхний Ларс, где их поместили под процедуру таможенного транзита с пунктом назначения - Киргизия. После пересечения границы без разрешения таможенного органа иномарки погрузили на автовозы и передали под управление водителей, не указанных в документах.

«Установлено, что на самом деле люксовые авто направлялись в Москву для последующей перепродажи», - сообщили в ФТС.

Минераловодская таможня возбудила девять дел об административных правонарушениях в отношении пяти декларантов.

Несколько дней назад сотрудники Балтийской таможни обнаружили крупную партию кокаина в коробке с бананами в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотики нашли во время контроля контейнера, который прибыл из Антверпена.

Таможня Россия Машины Москва
05 марта 2024, 13:27
Массовое побоище произошло на стройплощадке на западе Москвы
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции организовали проверку по факту массовой драки на стройке на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Во время мониторинга правоохранители обнаружили в Сети видеоролик, на котором запечатлели конфликт между группой людей на строительном объекте в Солнцеве. По данным ведомства, заявлений от населения по факту случившегося не поступало.

«Телефонограмм из медицинских учреждений по факту причинения кому-либо телесных повреждений в результате конфликта на данном строительном объекте также не поступало», - добавили в пресс-службе.

По результатам проверки полицейские примут процессуальное решение. Кроме того, правоохранители проводят мероприятия для установления и задержания людей, причастных к совершению противоправных действий.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса (хулиганство), сообщили в пресс-службе столичного СК. Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Вечером 10 февраля в одном из кафе на юго-востоке столицы произошла перепалка между иностранцами. Потасовка закончилась стрельбой.

Драки Россия Полиция Москва
05 марта 2024, 12:37
Петербургские росгвардейцы задержали троих мужчин за съемку Автовской ТЭЦ
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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Операторы беспилотника не имели разрешения на съемку охраняемого объекта. Кроме того, мужчины находились в непосредственной близости от предприятия. Работники ТЭЦ обратили на мужчин внимание и нажали тревожную кнопку. Правоохранители прибыли по вызову.

«Выяснилось, что данные лица приехали на такси», - сообщили в Росгвардии.

Правоохранители задержали трех мужчин, включая таксиста. Сотрудникам Росгвардии предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали в Северной столице четырех местных жителей, организовавших производство контрафактного алкоголя в Ломоносове. Во время обысков у злоумышленников изъяли более 10 тысяч литров подпольного спиртного. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербург Беспилотники Росгвардия Мужчины Полиция
05 марта 2024, 12:04
«Сказали, что это переспуск». В УК раскрыли подробности ЧП с рухнувшим в Шушарах лифтом
Телеканал «360»
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Лифт, рухнувший в многоквартирном доме в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга, раньше не ломался. Об этом «360» заявила директор управляющей компании Зухра Ефимова.

По ее словам, находящиеся в кабине жильцы сообщили, что лифт начал падать с восьмого этажа.

«Люди утверждают, что он начал падать. Но вы же понимаете, [что там бы было]. С восьмого этажа, они сказали, он начал падать. Даже экстренного торможения нет, как говорят лифтеры», - отметила Ефимова.

Директор УК добавила, что точную причину падения лифта еще не установили, но специалисты назвали случившееся «переспуском».

«Да кто его знает. Он опустился ниже уровня первого этажа», - ответила Ефимова на вопрос о том, почему произошла авария.

Она добавила, что на место ЧП прибыли специалисты Ростехнадзора, которых вызвали представители Следственного комитета. Директор УК указала, что подобная авария произошла впервые и раньше проблем с лифтом не было.

Ранее из-за рухнувшего лифта в Шушарах пострадали три человека , в том числе ребенок. Петербуржцы получили различные травмы ног и ушибы.

Санкт-Петербург Коммунальные аварии

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