Росгвардейцы задержали двух мужчин с наркотиками на улице в Москве

«Патрулирующий территорию экипаж обратил внимание на граждан, которые выходили из автомобиля каршеринга. Мужчины постоянно оглядывались и вели себя подозрительно», - сообщили в пресс-службе.

При виде правоохранителей один из мужчин выбросил в сторону пачку от сигарет и курительную трубку. Росгвардейцы решили проверить водителя и пассажира для установления их личности.

Во время беседы с 40-летним жителем Москвы и его товарищем выяснилось, что в пачке находились наркотики. Позже экспертиза показала, что там был мефедрон. Мужчин задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ.

Ранее актера из «Папиных дочек» и «Ранеток» Юрия Яковлева задержали с мефедроном в Москве. Артист попался правоохранителям, когда закапывал в сугроб сверток с запрещенным веществом. Мужчина утверждал, что наркотик не его, что он просто случайно оказался рядом с местом закладки. Пока Яковлева отпустили под обязательство о явке , но если вину докажут, актеру грозит до трех лет лишения свободы.