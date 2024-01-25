Ракетную опасность объявили в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
«На поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике», - сообщила пресс-служба.
Информация о ЧП поступила в центр управления в кризисных ситуациях днем 25 января. На руднике «Николаевский» на горизонте 275 метров заметили задымление. К месту разработки отправили горноспасателей Дальнегорского подразделения. Возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров.
Представитель Единой дежурной диспетчерской службы Приморья заявил РИА «Новости» , что на 275-м горизонте находились два человека, их вывели. По предварительной версии, загорелась техника или горюче-смазочные материалы. Никто не пострадал.
В Мурманской области на руднике «Олений ручей» по добыче фосфатов горело транспортное средство. Эвакуировали более 100 человек.
«Трое пострадавших переданы сотрудникам скорой помощи», - сказал собеседник агентства.
Под завалами рухнувшего здания могут оставаться около семи человек, сообщало РИА «Новости». На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалисты разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибшие, писали местные СМИ.
«В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле», - передали в пресс-службе МЧС Оренбургской области.
Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту происшествия на насосной станции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее жилой дом рухнул в Стамбуле из-за строительства метро. Жителей успели эвакуировать, повреждения получил один автомобиль.
Полицейские патрулировали дорогу Невельск - Холмск, когда в районе села Ясноморского начался сход лавины. Потоки снега и веток хлынули на дорогу. Водитель успел сориентироваться и сдать назад.
Пласт снега полностью перекрыл проезд. Машина ДПС застряла, но правоохранители не пострадали. Они сообщили о сходе лавины в районную администрацию и дождались приезда спецтехники.
В Воронеже снег с крыши упал рядом с женщиной и маленьким ребенком. Молодая мать с коляской шла по тропе между жилым домом и проезжей частью. По ее словам, опасное место не огородили, а появившийся после схода сугроб не расчистили.
Очные занятия пришлось сдвинуть - уроки в сельских населенных пунктах перенесли на 25 января. На такой шаг учебные заведения пошли после нападения волка на жителей одного из поселков.
«С 25 января и до конца недели в сельских населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 9:00 утра (07:00 по московскому времени), - указал глава округа.
Ранее волк посреди ночи проник в поселок Курорт Озеро Медвежье и покусал четырех человек. Одну женщину хищник загрыз насмерть. Местные жители и полиция нашли волка и застрелили.
Принимавший участие в поисках дикого животного охотник в беседе с «360» рассказал, что раньше волки в поселок не приходили.
По его словам, убитого зверя отправили на экспертизу.