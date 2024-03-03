Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии

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По данным ведомства, мать с четырьмя детьми пришла в бассейн в минувшую субботу, 2 февраля. Спустя некоторое время одного ребенка нашли в воде без признаков жизни.

Прибывшие на место следователи осмотрели аквазону и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.

По итогам проверки следователи оценят действия матери и сотрудников физкультурного центра, отвечающих за безопасность посетителей.

Сотрудники прокуратуры Абзелиловского района оорганизовали собственную проверку гибели мальчика.

Ранее на Урале мать потеряла сознание во время купания младенца. Четырехмесячная девочка захлебнулась водой и скончалась.