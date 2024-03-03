Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии
Пятилетний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Аскарово в Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правления СК.
По данным ведомства, мать с четырьмя детьми пришла в бассейн в минувшую субботу, 2 февраля. Спустя некоторое время одного ребенка нашли в воде без признаков жизни.
Прибывшие на место следователи осмотрели аквазону и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.
По итогам проверки следователи оценят действия матери и сотрудников физкультурного центра, отвечающих за безопасность посетителей.
Сотрудники прокуратуры Абзелиловского района оорганизовали собственную проверку гибели мальчика.
Ранее на Урале мать потеряла сознание во время купания младенца. Четырехмесячная девочка захлебнулась водой и скончалась.