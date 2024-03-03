Пьяный водитель с ребенком в автомобиле устроил погоню в Екатеринбурге

«‎Погоня началась на Сибирском тракте. Водитель Land Cruiser игнорировал требования полиции и продолжал гнать по трассе. Потом выехал на встречку, поэтому патрульные открыли огонь»‎, - указали в публикации.

Когда Land Cruiser с пробитыми задними колесами пытался затормозить, то попал в кювет и опрокинулся. В салоне вместе с водителем была 15-летняя девушка. Она не пострадала. В отделе полиции на лихача составили административный протокол.

По данным канала, нарушителем оказался местный бизнесмен, который ехал в машине со своей несовершеннолетней дочерью. У мужчины при себе не было прав, за руль он сел пьяным.

В Свердловской области автомобиль с игроками волейбольной команды сбил лося. После этого Lada Kalinа вылетела в кювет. Жертвой ДТП стал 17-летний спортсмен.