Пропавшего в феврале свердловчанина нашли мертвым
Пропавшего в свердловском поселке мужчину нашли без признаков жизни. Его поисками занимались с 1 февраля в Каменском-Уральском в селе Мартюш, сообщил отряд «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким» - написали волонтеры в соцсети.
Пост о пропаже 45-летнего Владислава опубликовали 13 февраля в группе во «ВКонтакте» отряда «ЛизаАлерт».
Мужчину почти месяц искали волонтеры, полицейские и местные жители.
Тело разыскиваемого нашли вечером 29 февраля. Подробности и обстоятельства смерти мужчины не разглашаются по правилам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В конце февраля в Екатеринбурге также пропал 15-летний подросток. Его удалось найти живым спустя двое суток.