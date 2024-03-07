Пропавшего в феврале свердловчанина нашли мертвым

Заключенные устроили погром в исправительной колонии № 4 в Пугачеве в Саратовской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСИН России.

Заключенные устроили погром 6 марта. Все началось с того, что сотрудники администрации колонии потребовали от одного из осужденных за убийство отдать запрещенный предмет, которым он пользовался.

Заключенный отличается непослушанием. У него 54 взыскания за нарушение порядка. Его содержат в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Мужчина демонстративно отказался выполнять требования сотрудников учреждения.

«[Его] поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество - сломали окна и отсекающие двери в отряде», - подчеркнули в ведомстве.

После проведения беседы осужденные отказались дальше нарушать порядок. Физическую силу к другим заключенным не применяли. Специалисты оценивают нанесенный материальный ущерб. Обстановку в колонии контролируют, учреждение работает в штатном режиме.

Именно в этой тюрьме отбывал наказание «скопинский маньяк» Виктор Мохов , который сидел почти 17 лет за похищение и изнасилования двух девушек. Он вышел на свободу в марте 2021 года.