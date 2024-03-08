08 марта 2024, 15:56

Прокуратура начала проверку после травмирования лыжниц в Сочи

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Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП с лыжницами в горах Сочи. Как минимум девять спортсменок получили травмы в массовом завале во время гонок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители уточнили, что 8 марта на курорте «Лаура» из-за непогоды пострадали участницы спортивных мероприятий. Их с травмами увезли в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь пострадавшим, сейчас жизни и здоровью лыжниц угрозы нет.

Прокуратура оценит работу организаторов спартакиады и должностных лиц.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уточнила «360», что девушки получили травмы, ушибы, а также трем пострадавшим диагностировали переломы.

Ранее на Сахалине сотрудники МЧС провели двойную спасательную операцию. Они помогли заблудившимся сноубордистам выбраться из леса.

Спортсмены Сочи Врачи Погода
08 марта 2024, 15:52
«Ничего страшного». Вяльбе упрекнула лыжниц в Сочи за низкий спортивный уровень
РИА «Новости»
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Спортсменки, которые пострадали во время лыжной гонки в рамках спартакиады в Сочи, не имели достаточной физической подготовки для прохождения трассы. Об этом газете «Спорт-Экспресс» заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», - отметила она.

Вяльбе напомнила, что лыжники часто сталкиваются с риском получить травмы. По ее мнению, со спортсменками на трассе не произошло ничего страшного, хотя некоторые из них получили переломы.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте?» - указала глава ФЛГР.

Ранее во время спортивного мероприятия в Сочи лыжную трассу накрыла снежная буря. В результате плохих погодных условий пострадали порядка 10 лыжниц. По словам Вяльбе, с серьезными травмами в больницу обратились три человека.

Спортсмены Сочи Россия
08 марта 2024, 15:33
Шесть девушек отравились бесплатным алкоголем в ночном клубе Улан-Удэ
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В Улан-Удэ шесть местных жительниц оказались на больничной койке после празднования 8 Марта в ночном клубе. Причиной тому послужил бесплатный алкоголь, сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».

По данным издания, в увеселительном заведении гостей угощали бесплатным пуншем. Девушки перебрали со спиртным, и им потребовалась помощь медиков.

Посетительниц привезли в больницу, где им провели дезинтоксикацию. Как уточнили авторы публикации, утром пациенток отпустили домой в хорошем самочувствии.

Ранее в Тюменской области школьники выпили водку и попали в больницу. Врачи оказали им всю необходимую помощь. После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку.

Врачи Алкоголь Бурятия 8 Марта
08 марта 2024, 14:53
Полиция Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители объявили в розыск мужчину, который пытался с помощью газового баллончика ограбить банк на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области.

Сообщение об ограблении кредитного учреждения на девятой линии Васильевского острова поступило в полицию вечером 7 марта. По информации МВД, злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать.

«Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив», - указали в пресс-службе.

Полиция установила личность возможного подозреваемого и начала его поиски.

Ранее попытку ограбления банка зафиксировали в Армавире. Сотрудники МВД задержали 46-летнего подозреваемого.

Санкт-Петербург Банки МВД РФ Ограбления Деньги Полиция
08 марта 2024, 13:34
Лыжницы получили переломы из-за снежной бури в Сочи
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Лыжницы, участвующие в масс-старте на 10 километров, пострадали из-за снежной бури во время соревнований в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в больницы попали девять человек. По информации издания, у двух женщин диагностировали переломы рук, еще семь лыжниц получили сильные ушибы.

Спортивный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале раскритиковал организаторов соревнований и отметил, что подобные мероприятия нельзя устраивать при таких плохих погодных условиях.

«Жесть просто. А зачем в таких условиях разрешили проведение гонки?!» - возмутился он.

Информацию о ЧП во время спортивного мероприятия подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщил РЕН ТВ.

«Спортсменки были доставлены в больницы. На данный момент там два перелома, есть ушибы», - указала она.

Ранее из-за схода лавины в Мурманской области погибли два туриста из Петербурга. ЧП произошло рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах.

Спортсмены Сочи Погода

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