Прокуратура начала проверку после травмирования лыжниц в Сочи

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Правоохранители уточнили, что 8 марта на курорте «Лаура» из-за непогоды пострадали участницы спортивных мероприятий. Их с травмами увезли в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь пострадавшим, сейчас жизни и здоровью лыжниц угрозы нет.

Прокуратура оценит работу организаторов спартакиады и должностных лиц.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уточнила «360», что девушки получили травмы, ушибы, а также трем пострадавшим диагностировали переломы.

Ранее на Сахалине сотрудники МЧС провели двойную спасательную операцию. Они помогли заблудившимся сноубордистам выбраться из леса.