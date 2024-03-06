06 марта 2024, 13:15

Продавцы тюльпанов сошлись стенка на стенку во Владивостоке

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Полиция начала проверку после массовой драки продавцов тюльпанов во Владивостоке. Как сообщили «360» в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, на место происшествия выехал участковый.

В преддверии Международного женского дня несколько мужчин организовали продажу цветов на улице Борисенко: тюльпаны продавали прямо из легковушек. Но на одну точку сбыта оказалось слишком много конкурентов. Мужчины-продавцы устроили массовую драку. Крики собрали толпу зевак, перепуганные прохожие пытались угомонить дебоширов, угрожая полицией. Один из драчунов схватился за пистолет.

«Ничего себе тюльпанщики!» - ужаснулась одна из местных жительниц, снимавшая происходящее на видео.

Запись жесткого побоища за клиентуру оказалась в Сети. Ролик заинтересовал правоохранительные органы, хотя заявление в полицию не поступало.

«Проводим проверку по факту публикации в СМИ. Заявления, обращения - ничего такого не было», - ответили «360» в МВД.

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия выехал участковый.

Ранее массовую драку во Владивостоке устроили местные водители. Пока они выясняли отношения, другим автомобилистам пришлось стоять в пробке.

Драки Россия Мужчины Владивосток Полиция
06 марта 2024, 12:21
Система ПВО сработала в Курске и области
РИА «Новости»
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В небе над Курском и Курской областью сработала система противовоздушной обороны. Под городом сбили беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие!» - обратился он к жителям.

Старовойт поблагодарил бойцов ПВО за оперативную работу.

Глава региона также объявил об отбое ракетной опасности в Железногорске. Ее ввели около 10:50, после того, как Железногорский район атаковал украинский беспилотник. В результате загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов. Никто не пострадал. Через некоторое время беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат имени Варичева в Железногорске еще раз.

Начался пожар. О пострадавших не сообщалось. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Ракетную опасность утром также объявляли в Суджанском районе Курской области. Примерно через 15 минут предупреждение отменили.

ПВО
06 марта 2024, 11:32
«Приоткрыла дверь, смотрю — лошадь стоит». Жительница Кузбасса — о выходке соседа по подъезду
Телеканал «360»
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В городе Осинники в Кемеровской области пьяный мужчина решил сделать гражданской жене необычный подарок и привел лошадь в квартиру многоэтажки. Соседка рассказала «360», как он пытался оседлать животное прямо на лестничной площадке.

«Вчера лошадь привел в квартиру. <…> Я даже не понимаю, что я вообще делал. Просто был очень пьяный», - сказал арестант.

Он работал на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка и, напившись, в честь 8 Марта решил сделать жене необычный подарок - взял лошадь на уздцы, отвел к своему дому, по лестнице поднялся с ней на пятый этаж и завел в квартиру. Через полтора часа мужчина вернул животное владельцам, а наутро пришел в сознание.

В Саратове мужчина растил у себя в квартире двух питонов. Об этом стало известно после того, как змеи через канализацию уползли к соседке.

Женщина легла спать, полицию вызывать не стала. Но другие соседи сюрприз не оценили. Они скачали запись с камеры видеонаблюдения , главный по дому позвонил правоохранителям и в управляющую компанию.

«Утром встала, смотрю - в чате уже выложено, что около подъезда от лошади остались. <…> Подъезд помыли, это все убрали, тишина», - сказала она.

Сутки за сюрприз Мужчину задержали, суд назначил одни сутки административного ареста за мелкое хулиганство. В отделе полиции наездник раскаялся и пообещал «закодироваться» от алкоголизма.


Лошадь у лифта «Ночь была. Проснулась от топота. Думала, кто-то около подъезда топает. Может, опять какие-нибудь пьяные не могут вызвать лифт, как периодически бывает. Приоткрыла дверь, смотрю - лошадь стоит. Закрыла», - сказала она.

Животное, по воспоминаниям соседки, стояло около лифта. Женщина открыла дверь в тот момент, когда сосед пытался запрыгнуть на лошадь - она слышала топот, но не видела «всадника».

Животные 8 Марта
06 марта 2024, 11:13
Беспилотник снова ударил по горно-обогатительному комбинату в Железногорске
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Беспилотник снова атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Беспилотники
06 марта 2024, 11:06
Число пострадавших при пожаре и взрыве на ТЭЦ в Тыве выросло до 23
Пресс-служба администрации города или района
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Количество пострадавших в результате взрыва и пожара на ТЭЦ в Шагонаре выросло до 23. Уточненные данные журналистам предоставил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом написало РИА «Новости».

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии», - информировал Кузнецов.

Он добавил, что восьми пострадавшим помогли амбулаторно. Продолжается эвакуация травмированных в Кызыл. Как только они окажутся в лечебных учреждениях центра региона, медики организуют консультации с экспертами ведущих центров Минздрава России.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ случился утром 6 марта. По предварительным данным, причиной стала детонация угольной пыли.

Начался пожар.

Никто не погиб. Город лишился центрального отопления. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

Для жителей развернули 18 пунктов временного размещения , рассчитанные в общей сложности на четыре тысячи человек.

Пожары Минздрав Взрывы

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