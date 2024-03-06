Пожарные ликвидировали открытое горение в здании Шагонарской ТЭЦ

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Количество пострадавших в результате взрыва и пожара на ТЭЦ в Шагонаре выросло до 23. Уточненные данные журналистам предоставил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом написало РИА «Новости».

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии», - информировал Кузнецов.

Он добавил, что восьми пострадавшим помогли амбулаторно. Продолжается эвакуация травмированных в Кызыл. Как только они окажутся в лечебных учреждениях центра региона, медики организуют консультации с экспертами ведущих центров Минздрава России.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ случился утром 6 марта. По предварительным данным, причиной стала детонация угольной пыли.

Начался пожар.

Никто не погиб. Город лишился центрального отопления. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

Для жителей развернули 18 пунктов временного размещения , рассчитанные в общей сложности на четыре тысячи человек.