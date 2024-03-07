Пожар вспыхнул в казармах Казанского танкового училища
Пожар случился на территории танкового училища в Казани. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации Telegram-канала Baza , в городе горят казармы казанского танкового училища.
По информации Telegram-канала Baza , в городе горят казармы казанского танкового училища.
Там также уточнили, что возгорание выявили 7 марта около 12:00. Огонь охватил подсобное нежилое помещение на втором этаже здания училища.
«В 12:20 силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания», - добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки.
Информация о пожаре сначала появилась в СМИ. Telegram-канала Baza сообщил, что в Казани загорелись казармы командного танкового училища на Оренбургском тракте. Издание опубликовало кадры с места случившегося. На ролике можно увидеть, что здание охватил дым.
Дослественную проверку начали после возгорания кровли в пансионате для престарелых в Коминтерновском районе. Во время пожара в здании находились 52 человека, как постояльцы, так и сотрудники. Спасатели оперативно их эвакуировали. Некоторых пенсионеров приходилось выносить на носилках.
Огонь охватил 200 квадратных метров крыши. Пламя тушили 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кирилл Левиту доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - указали в пресс-службе СК.
Ранее МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате. Огнеборцы с помощью техники пришлось подниматься на крышу полыхающего здания.
По информации ФСБ, мужчина состоял в запрещенном в Белоруссии националистическом «Полке имени Кастуся Калиновского». Завербованный украинскими спецслужбами гражданин выстрелил в сотрудников спецслужб. Террориста ликвидировали. Никто из горожан и правоохранителей не пострадал.
«Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий», - указали в пресс-службе.
Сотрудники ФСБ нашли у террориста взрывное устройство, изготовленное из британского взрывчатого вещества, американского детонатора и бытового таймера. При себе преступник также имел пистолет и патроны.
«С утра каша овсяная, потом сырники, оладьи. На обед - первое, салат. Вечером, честно говоря, не помню», - поделился он.
Тренер участников из Самары Евгений заявил, что в его команде все было в порядке. Совсем легкое недомогание почувствовал только один ребенок: ночью ему захотелось в туалет.
«У нас все нормально. Что-то такое было и у нас, но мы быстро среагировали. Пострадавших нет у нас», - сказал он.
Питание было организовано в столовой гостиницы, но ели там не все. Сам тренер признался, что ни разу не ходил туда, поэтому даже не может сказать, что давали детям. Скорее всего, спортсмены подхватили ротавирус, предположил Евгений.
«Больше мы там не кушали», - добавил он.
Евгений пояснил, что ничего не знает о состоянии других ребят.
«Не могу за других отвечать, у меня команда своя», - отметил тренер.
Из гостиничной столовой уже взяли пробы воды и пищи. Полиция начала проверку.
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