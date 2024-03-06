06 марта 2024, 15:15

Пожар в здании Шагонарской ТЭЦ потушили

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Огнеборцы полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП.

«В Туве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в здании ТЭЦ», - написали в комментарии к ролику.

Момент взрыва и последствия пожара на станции сняли на видео. Прокуратура Республики Тыва организовала проверку по факту случившегося. Место ЧП посетил прокурор Сергей Дябкин - ему предстоит скоординировать действия правоохранителей.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. Причиной случившегося, предварительно, стала детонация угольной пыли. Сообщалось о 23 раненых , 15 человек доставили в больницу. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пожары МЧС РФ Взрывы Видео Россия
06 марта 2024, 14:18
Два человека пострадали из-за наезда легковушки на остановку в Челябинске
РИА «Новости»
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Иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ в Челябинске. После этого отечественная машина врезалась в остановку общественного транспорта, где стояли пешеходы. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Из-за ДТП пострадали мать с шестилетней дочкой. Их доставили в больницу, врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

«Водитель, управляя автомобилем Kia, и водитель ВАЗ 2112 произвели между собой столкновение», - указали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Прокуратура района проконтролирует установление всех обстоятельств аварии. В издании добавили, что ДТП произошло по вине водителя иномарки. Из-за столкновения водитель ВАЗ потерял управление и вылетел на тротуар с пешеходами.

Ранее в автомобильной аварии на трассе Пермь - Екатеринбург пострадали два человека, в том числе ребенок. Машина, в которой они находились, съехала с проезжей части и перевернулась.

ДТП Челябинск Иномарки Водители
06 марта 2024, 14:03
Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ попал на видео
Телеканал «360»
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Момент взрыва на Шагонарской теплоэлектростанции попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «360».

На ролике запечатлели непосредственно сам хлопок. Сначала на кадрах виден мощный взрыв, сразу после которого в небо поднялся столб черного дыма.

Немногим ранее появилось видео после ЧП на станции. На кадрах показали разрушенное взрывом здание. Очевидцы рассказали, что хлопок слышал весь город, а в расположенных неподалеку домах из-за взрыва открылись двери. Жители лишились отопления.

О происшествии на Шагонарской ТЭЦ стало известно утром 6 марта. Предварительная причина взрыва - детонация угольной пыли. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В результате ЧП 23 человека получили ранения.

Пожары Взрывы Видео
06 марта 2024, 14:02
Взрыв прогремел возле нефтехранилища в Воронежской области
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Взрыв прозвучал возле нефтехранилища в Воронежской области. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается», - уточнили в пресс-службе.

В среду Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны.

Губернатор региона Александр Гусев напомнил жителям, что опасность атаки БПЛА сохраняется. Он призвал людей следить за оповещениями от правительства, и в случае угрозы быть готовыми спрятаться в укрытии или в помещении без окон.

Взрывы Россия
06 марта 2024, 13:36
Прокуратура Тувы организовала проверку после пожара на ТЭЦ в Шагонаре
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Прокуратура Республики Тыва организовала проверку после пожара на ТЭЦ в Шагонаре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По поручению прокурора Республики Тыва организована проверка по факту пожара в здании котельной ГУП РТ „ТЭК-4“ на территории города Шагонар», - указали в ведомстве.

На место выехал прокурор республики Сергей Дябкин. Ему предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и скоординировать действия правоохранителей.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки взяли на контроль специалисты прокуратуры республики.

Также по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре произошел взрыв, после которого началось возгорание. Предварительной причиной случившегося нахвали детонацию угольной пыли.

Известно о 23 пострадавших , 15 из которых госпитализировали. Шесть человек в тяжелом состоянии. Информация об одном погибшем в результате взрыва не подтвердилась.

В Туве временно отключили центральное отопление и ввели режим ЧС регионального значения.

Уголовное дело Пожары Отопление Взрывы

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