Пожар в здании Шагонарской ТЭЦ потушили
Огнеборцы полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ведомство опубликовало кадры с места ЧП.
«В Туве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в здании ТЭЦ», - написали в комментарии к ролику.
Момент взрыва и последствия пожара на станции сняли на видео. Прокуратура Республики Тыва организовала проверку по факту случившегося. Место ЧП посетил прокурор Сергей Дябкин - ему предстоит скоординировать действия правоохранителей.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. Причиной случившегося, предварительно, стала детонация угольной пыли. Сообщалось о 23 раненых , 15 человек доставили в больницу. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.