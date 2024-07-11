Пожар в многоэтажке Подольска локализовали
Пожар, вспыхнувший в жилом доме на улице Веллинга в Подольске, локализовали. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
«Локализация на площади 935 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - передали в министерстве.
Огонь частично охватил крышу жилого дома. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.
Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Огонь охватил три тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша.