06 марта 2024, 07:08

Пожар на котельной в Туве локализовали

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С территории Шагонарской ТЭЦ эвакуировали 21 человека. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров, сообщило МЧС Республики Тыва.

«На данный момент пожар локализован на площади 50 квадратных метров. По предварительной информации пострадали 15 человек , 21 человек был эвакуирован», - объявила пресс-служба.

По информации МЧС, на котельной в городе Шагонар произошел пожар и сильное задымление. Тушение огня сняли на видео.

Администрация Улуг-Хемского района сообщила, что котлы Шагонарской ТЭЦ исправны.

Центральное отопление временно отключили, в школах Шагонара отменили занятия. Для обогрева четырех учреждений культуры в райцентре подготовили четыре тепловые пушки.

Количество пострадавших увеличилось до 18 человек, сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Из них трое в состоянии средней степени тяжести.

Пожары
06 марта 2024, 07:59
Частный пансионат с 49 маломобильными постояльцами загорелся в Воронеже
РИА «Новости»
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Пожар произошел в частном пансионате в Воронеже, сообщила пресс-служба МЧС России. Крыша загорелась на площади 200 квадратных метров.

По информации главного управления МЧС по региону, на момент возгорания внутри находились 49 маломобильных постояльцев и три человека из персонала. Спасателям удалось эвакуировать всех в кратчайшие сроки.

К 07:58 пожар локализовали. На месте трудятся 66 специалистов, применяя 24 спецмашины. Адрес пансионата не уточняется, в сводке ГУ МЧС по Воронежской области информации пока нет.

Утром 6 марта также случился крупный пожар на котельной Шагонарской ТЭЦ. По последним данным, пострадали 18 человек - предположительно, все они сотрудники предприятия. Состояние шестерых медики оценили как тяжелое, девятерых - как среднетяжелое. Еще 21 человека успешно эвакуировали.

Последствия ЧП сняли на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 50 «квадратов». Котлы не пострадали, однако центральное отопление отключили до вечера. В школах Шагонара отменили уроки.

Спасатели Пожары МЧС РФ
06 марта 2024, 07:39
Начали поиски трех пропавших при пожаре в Туве сотрудников ТЭЦ
Пресс-служба администрации города или района
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Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе увеличилось до 18 человек, из них девять госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Местонахождение трех работников неизвестно, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех», - сообщил он.

По информации Владислава Ховалыга, госпитализировали 18 человек. Состояние девяти из них средней тяжести, еще трех - близкое к удовлетворительному. Глава региона заявил, что пострадавших увезли на лечение в Кызыл.

На котельной Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и задымление, сообщило МЧС. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Спасатели заявили, что эвакуировали 21 человека.

Последствия пожара сняли на видео. Котлы не получили повреждений, но центральное отопление отключили до вечера.

Пожары
06 марта 2024, 06:55
Количество пострадавших на ТЭЦ в Туве увеличилось почти вдвое
Пресс-служба МЧС
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При пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе получили травмы работники предприятия. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек, сообщило правительство Республики Тыва.

Пожары
06 марта 2024, 04:34
Четыре человека погибли на пожаре в Зеленограде
Пресс-служба МЧС
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При пожаре в одноэтажном частном доме в Зеленограде погибли четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.


Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, пожарные опасались перехода пламени на соседний дом. Позднее обрушилась кровля в 20 «квадратов».

Из горящего здания вывели четырех жильцов. Сначала спасатели сообщили, что погибли два человека, позже информацию уточнили - скончались четверо.

Пожар удалось локализовать к 02:00, спустя два часа возгорание ликвидировали. Эксперты установят причины произошедшего.

Кадры пожара в трехэтажном доме в Ростовской области опубликовали ранее. Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания.

Пожары МЧС РФ Россия Москва

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