Появилось видео погони за пьяным водителем в Екатеринбурге

«Экипаж ДПС заметил водителя Toyota Land Cruiser, который был не пристегнут ремнем безопасности. Сотрудники полиции потребовали его остановиться, но мужчина их проигнорировал и продолжил движение. Тогда инспекторы начали преследование автомобиля», - сообщили в ведомстве.

В ходе погони водитель иномарки совершал опасные маневры. После этого сотрудники ДПС решили применить табельное оружие. Один из инспектором сделал предупредительные выстрелы вверх, но нарушитель не отреагировал. Когда правоохранители выстрелили по колесам автомобиля, тот потерял контроль и опрокинулся в кювет.

Автомобилиста задержали, им оказался 38-летний житель Екатеринбурга, которого 33 раза привлекали к административной ответственности. Вместе с нарушителем ехала его 15-летняя дочь, которую после происшествия отправили в больницу.

Екатеринбуржец отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация автомобиля.