04 марта 2024, 02:14

Появилось видео погони за пьяным водителем в Екатеринбурге

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Полицейские пытались остановить пьяного мужчину на Серовском тракте в Екатеринбурге. В ходе погони им пришлось применить табельное оружие. Региональное ГИБДД опубликовало в Telegram-канале видео с места ЧП.

«Экипаж ДПС заметил водителя Toyota Land Cruiser, который был не пристегнут ремнем безопасности. Сотрудники полиции потребовали его остановиться, но мужчина их проигнорировал и продолжил движение. Тогда инспекторы начали преследование автомобиля», - сообщили в ведомстве.

В ходе погони водитель иномарки совершал опасные маневры. После этого сотрудники ДПС решили применить табельное оружие. Один из инспектором сделал предупредительные выстрелы вверх, но нарушитель не отреагировал. Когда правоохранители выстрелили по колесам автомобиля, тот потерял контроль и опрокинулся в кювет.

Автомобилиста задержали, им оказался 38-летний житель Екатеринбурга, которого 33 раза привлекали к административной ответственности. Вместе с нарушителем ехала его 15-летняя дочь, которую после происшествия отправили в больницу.

Екатеринбуржец отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация автомобиля.

Стрельба ДТП Видео Екатеринбург
04 марта 2024, 02:38
Волонтера накрыло лавиной и унесло в Тихий океан на Камчатке
РИА «Новости»
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Волонтера Артема Васильева, попавшего под лавину в Кроноцком заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан. Об этом сообщила пресс-служба природного заказника.

Волонтер помогал патрульной службе резервата.

«По предварительной информации, при выполнении обхода территории по побережью, в районе мыса Чажма, произошел самопроизвольный сход снежно-ледовых масс, на пути которых был Артем. В результате чего он оказался в воде», - сообщили в заповеднике.

Госинспекторы пытались помочь 33-летнему мужчине, но не справились со стихией. В заповеднике предположили, что его унесло течением в Тихий океан.

Информацию о пропавшем передали экстренным службам, а также находящимся в районе судам. Поиски результатов не принесли. С утра спасательная операция продолжится.

В октябре прошлого года два автомобиля перевернулись во время переправы через реку Паужетка на Камчатке. В одной из машин находился миллионер Игорь Редькин. В результате происшествия два человека пропали без вести. На следующий день спасатели нашли в реке тело одного из пропавших.

Спасатели Суд Волонтеры Мужчины Машины Камчатка
04 марта 2024, 00:17
Полуголая девушка устроила дефиле по улицам Нижневартовска
РИА «Новости»
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В Нижневартовске заметили на улице полураздетую женщину, которая шла и что-то периодически кричала. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», - написал один из очевидцев.

В канале также опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как женщина идет вдоль проезжей части, при этом она активно жестикулировала и что-то говорила.

Жители Екатеринбурга ранее увидели голого мужчину, который бежал по трассе. По словам очевидцев, молодой человек направлялся в сторону улицы Бардина.

До этого екатеринбуржцев напугала неадекватная гражданка, которая разделась на проезжей части. Также она ползала на коленях по дороге и бросалась на машины. Полицейские задержали эксгибиционистку и передали медикам.

ХМАО Женщины
04 марта 2024, 00:04
Три человека пострадали в массовой аварии в Сочи
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла в Сочи. Пострадали три человека, сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на подъезде к населенному пункту Красная Поляна столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести.

«Своевременность и объективность расследования, проводимого органом ГИБДД, взяты прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль», - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге пьяный водитель Land Cruise устроил гонки с полицейскими на Сибирском тракте. Автомобилист игнорировал требования правоохранителей и пытался оторваться от погони. В какой-то момент нетрезвый лихач выехал на встречку, после чего патрульные открыли огонь по колесам автомобиля. Водитель попытался затормозить, но не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Как оказалось, в качестве пассажира в машине ехала 15-летняя девушка.

Прокуратура РФ ДТП Сочи ГИБДД Машины Водители
03 марта 2024, 23:24
Орангутан сбежал из зоопарка в Москве
РИА «Новости»
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Орангутан сбежал из московского зоопарка «Планета обезьян». Сотрудники быстро поймали животное и вернули в вольер. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Да, был у нас побег, но быстро вернули домой», - рассказали агентству в зоопарке.

По словам сотрудников «Планеты обезьян», сбежавший примат небольшой и не представляет опасности для окружающих. Зоопарк находится на Калужском шоссе в Москве.

В сентябре 2022 года пума сбежала из вольера в зоопарке Читы. Дикое животное напало на работников зверинца, один из них получил сильные царапины. По словам директора зоопарка, мужчины в этот момент были пьяны, а пострадавший вообще не имел права подходить к хищнику.

Летом того же года обезьяна напала на двухлетнюю девочку в Подмосковье. Врачи зафиксировали у ребенка рваные раны от укусов, разрыв сухожилий левой кисти и перелом основной фаланги пальца стопы.

Животное сбежало из частного зоопарка в деревне Терпигорьево.

Животные Зоопарки Москва

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