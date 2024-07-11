11 июля 2024, 16:10

Появились новые кадры с горящей многоэтажкой в Подольске

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Жители дома 22 на улице Велинга в Подольске эвакуируются из горящего здания. Некоторые выходят из дома вместе с домашними питомцами, видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

От крыши здания идет густой дым, пожарные продолжают тушить огонь. Одна из жительниц эвакуировалась из дома вместе с большим котом. Она призналась, что питомец сильно испугался.

«Он трусишка совсем, да», - отметила девушка.

По данным МЧС, огонь вспыхнул на мансарде дома, площадь возгорания в пресс-службе не уточнили. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные и сотрудники полиции.

Источник 360.ru подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал.


Ранее пожар разгорелся в знаменитом Руанском соборе во Франции. Черный дым охватил шпиль, город бросил на борьбу с ЧП все силы. Мэр Руана Николя Мейер-Россиньоль подтвердил, что посетителей собора эвакуировали.

Подольск Пожары
11 июля 2024, 16:56
Пожар в многоэтажке Подольска локализовали
Телеканал «360»
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Пожар, вспыхнувший в жилом доме на улице Веллинга в Подольске, локализовали. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Локализация на площади 935 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - передали в министерстве.

Огонь частично охватил крышу жилого дома. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.

Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Огонь охватил три тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша.

Подольск Пожары
11 июля 2024, 15:18
Пламя охватило мансарду дома в Подольске
Телеканал «360»
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Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Велинга, от здания идет черный густой дым. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС отметили, что площадь пожара пока уточняется.

«Выход дыма с мансардного этажа. Информация уточняется дальнейшая», - указали в ведомстве.

На кадрах видно, что огонь частично охватил крышу жилого дома. На место пожара прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.

По данным источника 360.ru, в результате ЧП никто не пострадал.

«Да, сильно [горит], пострадавших вроде нет», - заявил собеседник 360.ru.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По данным источника, огонь вспыхнул утром 11 июля, в цеху мебельной фабрики, где перерабатывали пластик. Очевидцы отметили, что прогремели взрывы.

Подольск Пожары МЧС РФ
11 июля 2024, 14:28
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Адыгее
РИА «Новости»
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Спецслужбы России предотвратили теракт в Адыгее. Как сообщили в ФСБ, выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе.

Злоумышленник рассчитывал убить священников и охранников, а затем поджечь здание. Для этого он сначала изучил местность, затем разработал схему атаки и изготовил самодельные зажигательные устройства. Террорист планировал снять все на видео, чтобы потом выложить в Сеть.

«После теракта намеревался скрыться за рубежом», - уточнили в ведомстве.

Спецслужбы вычисли преступника и пресекли его деятельность. У злоумышленника изъяли флаг терорганизации, куда он входил, нож и составные части зажигательного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Священники Убийства ФСБ Россия Азия
11 июля 2024, 12:35
Йоркширского терьера привязали и заперли в машине в Москве
Телеканал «360»
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Маленькую собаку заперли в белом Volkswagen на улице Вавилова в Москве. Питомец может находиться в машине целые сутки, рассказала 360.ru очевидица Ольга, которая обратилась за помощью в полицию.

Женщина не пытается самостоятельно спасти животное, но переживает за него. Автомобиль на улице стоит целыми днями - уезжает только вечером.

«Хозяин, похоже, приезжает, оставляет собаку в машине, а сам где-то рядом работает», - поделилась она.

Жарко или нет в машине, Ольга не знает. Но она обратила внимание, что фары авто горят, возможно, включен кондиционер. Собаку первым заметил коллега женщины, и она решила проверить.

«Окна в машине затемненные, я с трудом ее разглядела только через переднее стекло. <…> Она сейчас на переднем сиденье, собака маленькая, стриженная. У нее, поводок привязан к ручке <…> [пес] на подстилочке лежит», - добавила она.

Источник 360.ru тоже подтвердил, что в экстренные оперативные службы поступила заявка о запертой в машине собаке. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Москве уже был подобный случай: собаку оставили в запертой машине на 30-градусной жаре на Нежинской улице. Оставленный без присмотра пес провел один несколько часов, он громко лаял. На место происшествия выехали спасатели.

Собаки Животные Машины Москва

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