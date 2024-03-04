Последствия атаки БПЛА в Петербурге устранят в кратчайшие сроки

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К вечеру 3 марта восстановили тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Также началось оформление документов для владельцев поврежденных машин.

«Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Мы работаем слаженно и четко», - подчеркнул Беглов.

Повреждения общедомовых конструкций и квартир устранят за счет бюджета. Если потребуется дополнительный ремонт, собственникам предоставят компенсацию на услуги ЖКХ.

Украинский беспилотник, который атаковал жилые дома в Санкт-Петербурге утром 2 марта, могли запустить с территории стран НАТО. Запад будет активно вовлекать в антироссийскую деятельность государства Прибалтики, Финляндию и Швецию.

Все последствия атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Санкт-Петербурге устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России - Санкт-Петербург».