После взрыва БПЛА в Калужской области повредилась энергоструктура

Дикую лису с капканом на лапе обнаружили в поселке Европа в Московской области. Как стало известно «360», животное бродит по жилым улицам в поисках еды.

Ранее специалисты Приморского края вызволили из капкана краснокнижного детеныша амурского тигра. Впервые его нашел местный житель. Он позвонил экспертам с просьбой помочь тигренку.

«Приходит в поисках пищи, так как у многих установлены грили и мангалы на территории участков, идет на запах», - рассказал источник.

Неравнодушные наняли специалиста по отлову животных, однако поймать лису не удалось. Когда эксперт приехал, то начался ливень, поэтому зверь спрятался.

Сейчас местные жители тоже ищут лису. Открыли сбор средств на необходимые процедуры - отлов, прививки, лечение и питание.

В Telegram-канале «Ильинское. Новости» опубликовали фото и видео с хищником. На них видно, как лиса с опаской осматривает окрестности. На передней лапе у животного висит капкан. Один из очевидцев за кадром подозвал зверя к себе, однако тот не решился подойти.