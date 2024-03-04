Полуголая девушка устроила дефиле по улицам Нижневартовска

«Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», - написал один из очевидцев.

В канале также опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как женщина идет вдоль проезжей части, при этом она активно жестикулировала и что-то говорила.

Жители Екатеринбурга ранее увидели голого мужчину, который бежал по трассе. По словам очевидцев, молодой человек направлялся в сторону улицы Бардина.

До этого екатеринбуржцев напугала неадекватная гражданка, которая разделась на проезжей части. Также она ползала на коленях по дороге и бросалась на машины. Полицейские задержали эксгибиционистку и передали медикам.