Подросток пострадал в результате взрыва петарды в Петергофе

Школьник привел в действие петарду, которую нашел во время прогулки в парке. Парня отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщил 78.ru , у мальчика диагностировали осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и боковой поверхности туловища. По данным СМИ, пациента уже перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

«Главой ведомства дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову Олегу Валерьевичу организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», - передали в пресс-службе СК РФ.

Ранее петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины в квартире на улице Маршала Казакова.