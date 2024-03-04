Подросток из Москвы оглох после пощечины от тренера

По данным канала, мальчик с братом отрабатывали приемы и начали ссориться. Когда между ними возник конфликт, ребенок применил потенциально опасный прием. Тренер вмешался и, чтобы привести в чувство ученика, ударил его по щеке.

Сразу после инцидента мальчик начал жаловаться на ухудшение слуха. После медицинского осмотра в больнице ему поставили диагноз - нейросенсорная потеря слуха, связанная с повреждением структур внутреннего уха. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию, началась полицейская проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле взрослый мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города.