20 апреля 2024, 17:37

Подачу электроэнергии в многоэтажки Орска возобновили

Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости

Электрики провели восстановительные работы в Орске и снова подключили к сети затопленные ранее многоквартирные дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Вода постепенно уходит, и специалисты устраняют последствия паводков, в том числе возвращают в дома свет.

«Специалисты местного отделения филиала ПАО „Россети Волга“ - „Оренбургэнерго“ восстанавливают оборудование распределительных сетей, освободившееся от воды», - указали в пресс-службе.

Электричество подключают, если в подвалах и на преддомовых территориях нет воды, а сети внутри здания находятся в исправном состоянии. Мэрия отметила, что электроэнергию подают по заявкам управляющих. За неделю электрики вернули свет в 43 многоэтажки.

Утром 20 апреля власти Оренбургской области подтвердили , что ситуация с паводком в регионе начала улучшаться, но подчеркнули, что она по-прежнему остается напряженной. В Орске все еще затоплены порядка 1700 домов. Из зоны подтопления эвакуировали около 2,5 тысячи человек.

Электричество Наводнение в Оренбургской области
20 апреля 2024, 17:47
Трамвай загорелся в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар вспыхнул в хвостовой части московского трамвая, который шел по проспекту Мира. Об этом сообщил источник «360».

Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров. Повреждения получили обшивка и салон трамвая. Известно, что транспорт ехал по маршруту № 17. На место ЧП прибыли пожарные.

Пожары Москва
20 апреля 2024, 17:12
Обломки двух летательных аппаратов нашли в Липецкой области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Воловском округе Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет», - написал глава региона.

По его словам, обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, подчеркнул Артамонов.

Днем 20 апреля в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Губернатор призвал местных жителей следить за информацией в каналах правительства и МЧС.

В этот же день режим ракетной опасности объявили в Белгородском районе. Населению рекомендовали не покидать свои дома. Сигнал тревоги звучал около 15 минут.

Беспилотники Россия
20 апреля 2024, 15:45
Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал расти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вода в реке Тобол в Кургане снова начала прибывать. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По его мнению, уровень воды повысился из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки.

«Вода в Кургане снова начала расти», - написал Шумков.

Он добавил, что в некоторых местах видно, как вода выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Губернатор отметил, что специалисты занимаются вопросом защиты территорий от паводка.

«Включаемся. Работаем. Решаем. Надо держаться, земляки», - заключил он.

Ранее МЧС направило в три российских региона дополнительную группировку. Она прибудет в Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую области. Специалисты помогут спасателям устранять последствия паводка, укреплять берега и устранять заторы на реках. В Курганской области сотрудники МЧС откачивают воду из населенных пунктов в Целинном и Звериноголовском округах.

Спасатели Курган Паводки Курганская область Реки
20 апреля 2024, 13:35
Стало известно, о чем был последний репортаж военкора Еремина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Последний репортаж военкора Семена Еремина был о том, как российские бойцы учатся сбивать дроны на полигоне. Об этом написали «Известия».

«Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. <…> Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой… ух», - привели коллеги слова Еремина в последнем сюжете.

Журналисты напомнили, что он погиб 19 апреля при выполнении профессиональных обязанностей. В тот день Еремин, как обычно, выходил в эфир из горячей точки.

Коллеги назвали Еремина ярким примером таланта, профессионализма, мужества и отзывчивости и подчеркнули, что он всегда трезво мыслил в стрессовых ситуациях. Смерть военкора стала большой потерей для всего коллектива, в котором он занимал особое место.

Семен Еремин погиб в результате прицельной атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его гибель «большой трагедией».

Журналистика Полигоны

Новости по теме