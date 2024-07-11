Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч «квадратов»
В Химках площадь пожара на складе увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Из-за возгорания произошло обрушение кровли на 80 «квадратах».
«Внутри здания 30 газовых баллонов», - рассказали спасатели.
Пожарные МЧС вынесли из помещения 10 баллонов. На место ЧП для тушения огня прибыли более 50 специалистов и 18 единиц спецтехники.
Пожар начался на складе в микрорайоне Сходня около 05:00. Огонь охватил цех мебельной фабрики , в котором перерабатывали пластик. В распоряжении 360.ru появились фото и видео с места происшествия.
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