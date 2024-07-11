11 июля 2024, 15:18

Пламя охватило мансарду дома в Подольске

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Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Велинга, от здания идет черный густой дым. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС отметили, что площадь пожара пока уточняется.

«Выход дыма с мансардного этажа. Информация уточняется дальнейшая», - указали в ведомстве.

На кадрах видно, что огонь частично охватил крышу жилого дома. На место пожара прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.

По данным источника 360.ru, в результате ЧП никто не пострадал.

«Да, сильно [горит], пострадавших вроде нет», - заявил собеседник 360.ru.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По данным источника, огонь вспыхнул утром 11 июля, в цеху мебельной фабрики, где перерабатывали пластик. Очевидцы отметили, что прогремели взрывы.

Подольск Пожары МЧС РФ
11 июля 2024, 14:28
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Адыгее
РИА «Новости»
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Спецслужбы России предотвратили теракт в Адыгее. Как сообщили в ФСБ, выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе.

Злоумышленник рассчитывал убить священников и охранников, а затем поджечь здание. Для этого он сначала изучил местность, затем разработал схему атаки и изготовил самодельные зажигательные устройства. Террорист планировал снять все на видео, чтобы потом выложить в Сеть.

«После теракта намеревался скрыться за рубежом», - уточнили в ведомстве.

Спецслужбы вычисли преступника и пресекли его деятельность. У злоумышленника изъяли флаг терорганизации, куда он входил, нож и составные части зажигательного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Священники Убийства ФСБ Россия Азия
11 июля 2024, 12:35
Йоркширского терьера привязали и заперли в машине в Москве
Телеканал «360»
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Маленькую собаку заперли в белом Volkswagen на улице Вавилова в Москве. Питомец может находиться в машине целые сутки, рассказала 360.ru очевидица Ольга, которая обратилась за помощью в полицию.

Женщина не пытается самостоятельно спасти животное, но переживает за него. Автомобиль на улице стоит целыми днями - уезжает только вечером.

«Хозяин, похоже, приезжает, оставляет собаку в машине, а сам где-то рядом работает», - поделилась она.

Жарко или нет в машине, Ольга не знает. Но она обратила внимание, что фары авто горят, возможно, включен кондиционер. Собаку первым заметил коллега женщины, и она решила проверить.

«Окна в машине затемненные, я с трудом ее разглядела только через переднее стекло. <…> Она сейчас на переднем сиденье, собака маленькая, стриженная. У нее, поводок привязан к ручке <…> [пес] на подстилочке лежит», - добавила она.

Источник 360.ru тоже подтвердил, что в экстренные оперативные службы поступила заявка о запертой в машине собаке. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Москве уже был подобный случай: собаку оставили в запертой машине на 30-градусной жаре на Нежинской улице. Оставленный без присмотра пес провел один несколько часов, он громко лаял. На место происшествия выехали спасатели.

Собаки Животные Машины Москва
11 июля 2024, 11:52
В Петербурге мужчина ранил ножом подростка, заступившегося за женщину
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, будучи пьяным, преследовал женщину и ранил ножом 17-летнего подростка, попытавшегося за нее заступиться. Об этом сообщил источник 360.ru и поделился видео с камер наблюдения.

По его данным, во вторник жительница дома номер 47 по Шлиссельбургскому проспекту позвонила в дверь соседке и сообщила, что за ней гонится неизвестный. Та незамедлительно вызвала полицию. Прибывшие на место полицейские нашли в подъезде раненного ножом юношу. Его в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

Через несколько часов подозреваемого удалось задержать в одном из соседних домов. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже был судим, нигде не работал и был пьян. У него изъяли нож. Возбуждено уголовное дело.

В прошлую пятницу 25-летняя жительница Петербурга ударила ножом супруга во время ссоры.

Санкт-Петербург МВД РФ
11 июля 2024, 11:49
«Одержимы мальчиками». В США двух учительниц обвинили в сексе с учениками
Freepik
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В Соединенных Штатах две учительницы попали под следствие по подозрению в сексе с учениками. Об этом сообщили журналисты New York Post.

По данным издания, Рейли Грисон и Бруклин Шулер работали в школе округа Калхун в штате Джорджия и были подругами.

По версии следствия, за три месяца учительницы совратили как минимум троих подростков. Грисон вступила в интимную связь с одним учеником, а Шулер - с двумя.

Учительницы дружили и вели себя в школе вызывающе.

«Казалось, они были просто одержимы мальчиками. И все в школе это знали и еще шутили про это», - заявила изданию одна из свидетельниц.

По словам родительницы, Шулер и Грисон постоянно пытались соблазнить отцов школьников: они слишком громко смеялись и близко подходили к ним.

На днях Шулер и Грисон предъявили официальные обвинения в сексуальном насилии в отношении опекаемого лица. Женщинам грозит до 25 лет заключения.

Ранее в США задержали учительницу средней школы за интим с учеником. По данным следствия, она в течение трех месяцев занималась сексом с 18-летним подростком.

США Учителя Аресты Секс

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