Петербуржец похитил девушку, угрожая ей молотком

По данным издания, мужчина выследил свою возлюбленную на улице Черникова. Он подошел к ней, схватил за руки и замахнулся молотком, заставив сесть в его машину. Затем петербуржец привез девушку в Ломоносов. Спустя какое-то время она смогла сбежать оттуда.

Потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции, заявив о похищении. Как уточнил 78.ru, злоумышленника удалось быстро задержать.

Похожий случай произошел в Чебоксарах. Там бывший топ-менеджер «Чувашхлебопродукта» похитил девушку, которая не захотела быть с ним в отношениях.