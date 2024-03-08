08 марта 2024, 11:20

Петербуржец похитил девушку, угрожая ей молотком

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге местный житель похитил девушку, угрожая ей молотком. Предположительно, причиной такого поступка стала ревность, сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, мужчина выследил свою возлюбленную на улице Черникова. Он подошел к ней, схватил за руки и замахнулся молотком, заставив сесть в его машину. Затем петербуржец привез девушку в Ломоносов. Спустя какое-то время она смогла сбежать оттуда.

Потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции, заявив о похищении. Как уточнил 78.ru, злоумышленника удалось быстро задержать.

Похожий случай произошел в Чебоксарах. Там бывший топ-менеджер «Чувашхлебопродукта» похитил девушку, которая не захотела быть с ним в отношениях.

Санкт-Петербург Полиция
08 марта 2024, 10:46
Три мобильные котельные запустили в Шагонаре
РИА «Новости»
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Специалисты запустили три мобильные котельные установки в Шагонаре после взрыва и пожара на местной ТЭЦ. Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики за ночь запустили уже три котла. Глава региона добавил, что на очереди к запуску находятся еще пять мобильных установок.

«Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло», - подчеркнул Ховалыг.

ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло утром 6 марта. На котельной инфраструктурного объекта вспыхнул пожар и прогремел взрыв из-за детонации угольной пыли. Пожарные потушили пламя. В результате ЧП пострадали 23 жителя Шагонара , в больницы попали 15 человек.

В правительстве Кузбасса отметили, что из-за повреждения ТЭЦ без тепла остались порядка 210 домов , в которых проживают около пяти тысяч горожан. Правительство Тувы обратилось за помощью к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой предоставить дизельные генераторные установки, тепловые пушки и мобильные теплостанции.

Пожары Взрывы Россия Коммунальные аварии
08 марта 2024, 10:28
Toyota вылетела на перекресток в центре Кургана и протаранила автобус
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В центре Кургана произошло ДТП с участием автобуса. О пострадавших информации не поступало, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Кургану и показали видео с моментом аварии.

В ведомстве уточнили, что утром 8 марта на улице Пролетарской 23-летний водитель за рулем автомобиля Toyota, выезжая со стороны улицы Красина по улице Карла Маркса, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в маршрутный автобус Simaz.

В результате ДТП обе машины сильно покорежило. Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее смертельное массовое ДТП произошло в Нефтеюганском районе Тюменской области. В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека.

Курган ДТП
08 марта 2024, 10:10
Лайнер Шарм-эш-Шейх — Волгоград из-за угрозы БПЛА направили на запасной аэродром
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Руководство волгоградского аэропорта из-за атак БПЛА перенаправило следующий из Шарм-эш-Шейха самолет «Уральских авиалиний» на запасной аэродром в Астрахани. Сейчас ограничения на полеты лайнеров уже сняли. Об этом РИА «Новости» заявила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

«В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром», - указала она.

Голодова отметила, что из-за ограничений на полеты задержались два рейса из Москвы в Волгоград. Авиасообщение восстановили, поэтому самолеты из столицы ожидаются в аэропорту в ближайшее время.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили в Волгоградской области четыре беспилотника ВСУ. Украинские боевики попытались совершить террористическую атаку примерно в 07:00. Атаки дронов также зафиксировали в ночь на 8 марта - военные уничтожили над областью 11 БПЛА.

Уральские авиалинии Самолеты Авиакомпании Москва
08 марта 2024, 10:06
Сахалинские спасатели вывели двух заблудившихся сноубордистов из леса
Freepik
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На Сахалине заблудились двое сноубордистов. Спасателям удалось их найти и вывести из леса, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, на горе Красная женщина каталась на сноуборде и заблудилась. На помощь ей выехал поисково-спасательный отряд МЧС. Спасатели старались все время поддерживать с ней связь. Сотрудники МЧС по телефону помогли сориентироваться женщине на местности и вывели ее из леса.

В это же время крики спасателей в лесу услышал другой сноубордист и вышел к ним. Мужчина также увлекся катанием на доске и потерялся. Он три часа не мог выйти из леса. В итоге выбившегося из сил спортсмена сотрудники МЧС довезли до города.

Ранее на Сахалине 16-летний сноубордист во время катания столкнулся с детским инструктором. В результате случившегося подросток потерял сознание и впал в кому.

Спасатели Спортсмены

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