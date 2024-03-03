Орангутан сбежал из зоопарка в Москве

«Да, был у нас побег, но быстро вернули домой», - рассказали агентству в зоопарке.

По словам сотрудников «Планеты обезьян», сбежавший примат небольшой и не представляет опасности для окружающих. Зоопарк находится на Калужском шоссе в Москве.

В сентябре 2022 года пума сбежала из вольера в зоопарке Читы. Дикое животное напало на работников зверинца, один из них получил сильные царапины. По словам директора зоопарка, мужчины в этот момент были пьяны, а пострадавший вообще не имел права подходить к хищнику.

Летом того же года обезьяна напала на двухлетнюю девочку в Подмосковье. Врачи зафиксировали у ребенка рваные раны от укусов, разрыв сухожилий левой кисти и перелом основной фаланги пальца стопы.

Животное сбежало из частного зоопарка в деревне Терпигорьево.