Огненный смерч впервые обрушился на Приморский край
Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморском крае, где бушуют природные пожары. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Коридзе уточнила, что в ближайшее время в Хасанском округе дождей не прогнозируется , что не способствует тушению пожаров.
В соцсетях появилось видео необычного вихря, который вздымался на десятки метров. Очевидцами явления стали жители приморского поселка Провалово Хасанского округа.
По данным пресс-службы правительства Приморского края, что с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа зарегистрировали 23 термоточки. Вместе с краевым специалистами пожар тушат работники «Авиалесоохраны» и «Земли леопарда».
«Угрозу населенным пунктам „отбили“», - отметили в сообщении.
Сейчас тушением палов занимаются более 300 человек. Также задействовали бульдозеры для прокладки противопожарных полос. Видео с места ликвидации пожаров опубликовал в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.