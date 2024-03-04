04 марта 2024, 03:13

Огненный смерч впервые обрушился на Приморский край

РИА «Новости»
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Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморском крае, где бушуют природные пожары. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

Коридзе уточнила, что в ближайшее время в Хасанском округе дождей не прогнозируется , что не способствует тушению пожаров.

В соцсетях появилось видео необычного вихря, который вздымался на десятки метров. Очевидцами явления стали жители приморского поселка Провалово Хасанского округа.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, что с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа зарегистрировали 23 термоточки. Вместе с краевым специалистами пожар тушат работники «Авиалесоохраны» и «Земли леопарда».

«Угрозу населенным пунктам „отбили“», - отметили в сообщении.

Сейчас тушением палов занимаются более 300 человек. Также задействовали бульдозеры для прокладки противопожарных полос. Видео с места ликвидации пожаров опубликовал в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.


Пожары Лесные пожары Приморье
04 марта 2024, 03:45
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли
РИА «Новости»
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал с оперативной ситуацией на мосту.

Водителей, находящихся в на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь 3 марта Крымский мост также перекрывали для движения автотранспорта. Позже появилась информация об ограничении движения по трассе Таврида в районе Феодосии. Министерство транспорта полуострова опубликовало маршруты объезда закрытого участка.

Как стало известно, в ночь на воскресенье Вооруженные силы Украины попыталась совершить массовую атаку на Крымский полуостров. Звуки взрывов раздавались в районе Феодосии. Утром 3 марта Министерство обороны России сообщило об уничтожении силами ПВО 38 беспилотников ВСУ над Крымом.

Крымский мост
04 марта 2024, 02:38
Волонтера накрыло лавиной и унесло в Тихий океан на Камчатке
РИА «Новости»
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Волонтера Артема Васильева, попавшего под лавину в Кроноцком заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан. Об этом сообщила пресс-служба природного заказника.

Волонтер помогал патрульной службе резервата.

«По предварительной информации, при выполнении обхода территории по побережью, в районе мыса Чажма, произошел самопроизвольный сход снежно-ледовых масс, на пути которых был Артем. В результате чего он оказался в воде», - сообщили в заповеднике.

Госинспекторы пытались помочь 33-летнему мужчине, но не справились со стихией. В заповеднике предположили, что его унесло течением в Тихий океан.

Информацию о пропавшем передали экстренным службам, а также находящимся в районе судам. Поиски результатов не принесли. С утра спасательная операция продолжится.

В октябре прошлого года два автомобиля перевернулись во время переправы через реку Паужетка на Камчатке. В одной из машин находился миллионер Игорь Редькин. В результате происшествия два человека пропали без вести. На следующий день спасатели нашли в реке тело одного из пропавших.

Спасатели Суд Волонтеры Мужчины Машины Камчатка
04 марта 2024, 02:14
Появилось видео погони за пьяным водителем в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Полицейские пытались остановить пьяного мужчину на Серовском тракте в Екатеринбурге. В ходе погони им пришлось применить табельное оружие. Региональное ГИБДД опубликовало в Telegram-канале видео с места ЧП.

«Экипаж ДПС заметил водителя Toyota Land Cruiser, который был не пристегнут ремнем безопасности. Сотрудники полиции потребовали его остановиться, но мужчина их проигнорировал и продолжил движение. Тогда инспекторы начали преследование автомобиля», - сообщили в ведомстве.

В ходе погони водитель иномарки совершал опасные маневры. После этого сотрудники ДПС решили применить табельное оружие. Один из инспектором сделал предупредительные выстрелы вверх, но нарушитель не отреагировал. Когда правоохранители выстрелили по колесам автомобиля, тот потерял контроль и опрокинулся в кювет.

Автомобилиста задержали, им оказался 38-летний житель Екатеринбурга, которого 33 раза привлекали к административной ответственности. Вместе с нарушителем ехала его 15-летняя дочь, которую после происшествия отправили в больницу.

Екатеринбуржец отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация автомобиля.

Стрельба ДТП Видео Екатеринбург
04 марта 2024, 00:17
Полуголая девушка устроила дефиле по улицам Нижневартовска
РИА «Новости»
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В Нижневартовске заметили на улице полураздетую женщину, которая шла и что-то периодически кричала. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», - написал один из очевидцев.

В канале также опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как женщина идет вдоль проезжей части, при этом она активно жестикулировала и что-то говорила.

Жители Екатеринбурга ранее увидели голого мужчину, который бежал по трассе. По словам очевидцев, молодой человек направлялся в сторону улицы Бардина.

До этого екатеринбуржцев напугала неадекватная гражданка, которая разделась на проезжей части. Также она ползала на коленях по дороге и бросалась на машины. Полицейские задержали эксгибиционистку и передали медикам.

ХМАО Женщины

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