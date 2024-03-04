Огненный смерч впервые обрушился на Приморский край

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Коридзе уточнила, что в ближайшее время в Хасанском округе дождей не прогнозируется , что не способствует тушению пожаров.

В соцсетях появилось видео необычного вихря, который вздымался на десятки метров. Очевидцами явления стали жители приморского поселка Провалово Хасанского округа.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, что с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа зарегистрировали 23 термоточки. Вместе с краевым специалистами пожар тушат работники «Авиалесоохраны» и «Земли леопарда».

«Угрозу населенным пунктам „отбили“», - отметили в сообщении.

Сейчас тушением палов занимаются более 300 человек. Также задействовали бульдозеры для прокладки противопожарных полос. Видео с места ликвидации пожаров опубликовал в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.



