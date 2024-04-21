Огнеборцы потушили пожар в Горно-Алтайске

Огнеборцы потушили пожар и не допустили его распространения. В ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС, для работы они задействовали четыре единицы техники.

В ведомстве напомнили жителям Республики Алтай о том, что в местах отдыха нельзя оставлять непотушенные костры. В пресс-службе добавили, что причиной пожара могут также стать тлеющие спички и окурки.

Ранее лесной пожар зафиксировали в Чернореченском участковом лесничестве в Луховицах. О ЧП экстренным службам сообщили местные жители. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Для ликвидации пожара им потребовалось меньше часа. В Комлесхозе предупредили, что за поджог предусматривается административная и уголовная ответственность, в том числе наказание в виде штрафов и лишения свободы.