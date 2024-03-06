«Очень сильный». Пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Москвы

Огонь охватил помещение на седьмом этаже дома № 55/16 на Ореховом бульваре. По словам свидетелей случившегося, пожар был очень сильным.

«Очень сильный [пожар]. Закоптило все этажи сверху, огонь пошел на квартиру ниже через кондиционер. <…> Приехала пожарная [машина] быстро, но к нужному подъезду долго не могла подъехать. Пока все расчистили, квартира уже вся сгорела», - рассказал «360» очевидец.

Источник «360» сообщил, что прибывшие на место спасатели эвакуировали двух человек. Одного пришлось передать врачам. Пожар удалось локализовать.

До этого огонь охватил квартиру в 12-этажном доме на севере Москвы. Огнеборцы МЧС спасли из пожара девять человек, в том числе одного ребенка.