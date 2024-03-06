06 марта 2024, 20:12

«Очень сильный». Пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Мощный пожар произошел в Южном административном округе Москвы. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Огонь охватил помещение на седьмом этаже дома № 55/16 на Ореховом бульваре. По словам свидетелей случившегося, пожар был очень сильным.

«Очень сильный [пожар]. Закоптило все этажи сверху, огонь пошел на квартиру ниже через кондиционер. <…> Приехала пожарная [машина] быстро, но к нужному подъезду долго не могла подъехать. Пока все расчистили, квартира уже вся сгорела», - рассказал «360» очевидец.

Источник «360» сообщил, что прибывшие на место спасатели эвакуировали двух человек. Одного пришлось передать врачам. Пожар удалось локализовать.

До этого огонь охватил квартиру в 12-этажном доме на севере Москвы. Огнеборцы МЧС спасли из пожара девять человек, в том числе одного ребенка.

Пожары Видео Москва
06 марта 2024, 19:08
Су-30 не допустил нарушения границы британскими самолетами «Тайфун» и RC-135
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Истребитель Су-30 подняли в воздух из-за трех британских самолетов у границы в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Средства контроля воздушного пространства 6 марта засекли у границы три воздушных цели. Их идентифицировали как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Су-30 успешно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы. Полет выполнили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Накануне в воздух подняли истребитель Су-27. У границы над Черным морем засекли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции.

Черное море Истребители Самолеты Россия
06 марта 2024, 15:15
Пожар в здании Шагонарской ТЭЦ потушили
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Огнеборцы полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП.

«В Туве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в здании ТЭЦ», - написали в комментарии к ролику.

Момент взрыва и последствия пожара на станции сняли на видео. Прокуратура Республики Тыва организовала проверку по факту случившегося. Место ЧП посетил прокурор Сергей Дябкин - ему предстоит скоординировать действия правоохранителей.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. Причиной случившегося, предварительно, стала детонация угольной пыли. Сообщалось о 23 раненых , 15 человек доставили в больницу. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пожары МЧС РФ Взрывы Видео Россия
06 марта 2024, 14:18
Два человека пострадали из-за наезда легковушки на остановку в Челябинске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ в Челябинске. После этого отечественная машина врезалась в остановку общественного транспорта, где стояли пешеходы. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Из-за ДТП пострадали мать с шестилетней дочкой. Их доставили в больницу, врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

«Водитель, управляя автомобилем Kia, и водитель ВАЗ 2112 произвели между собой столкновение», - указали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Прокуратура района проконтролирует установление всех обстоятельств аварии. В издании добавили, что ДТП произошло по вине водителя иномарки. Из-за столкновения водитель ВАЗ потерял управление и вылетел на тротуар с пешеходами.

Ранее в автомобильной аварии на трассе Пермь - Екатеринбург пострадали два человека, в том числе ребенок. Машина, в которой они находились, съехала с проезжей части и перевернулась.

ДТП Челябинск Иномарки Водители
06 марта 2024, 14:03
Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ попал на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Момент взрыва на Шагонарской теплоэлектростанции попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «360».

На ролике запечатлели непосредственно сам хлопок. Сначала на кадрах виден мощный взрыв, сразу после которого в небо поднялся столб черного дыма.

Немногим ранее появилось видео после ЧП на станции. На кадрах показали разрушенное взрывом здание. Очевидцы рассказали, что хлопок слышал весь город, а в расположенных неподалеку домах из-за взрыва открылись двери. Жители лишились отопления.

О происшествии на Шагонарской ТЭЦ стало известно утром 6 марта. Предварительная причина взрыва - детонация угольной пыли. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В результате ЧП 23 человека получили ранения.

Пожары Взрывы Видео

Новости по теме