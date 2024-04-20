Обломки двух летательных аппаратов нашли в Липецкой области

Последний репортаж военкора Семена Еремина был о том, как российские бойцы учатся сбивать дроны на полигоне. Об этом написали «Известия».

«Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. <…> Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой… ух», - привели коллеги слова Еремина в последнем сюжете.

Журналисты напомнили, что он погиб 19 апреля при выполнении профессиональных обязанностей. В тот день Еремин, как обычно, выходил в эфир из горячей точки.

Коллеги назвали Еремина ярким примером таланта, профессионализма, мужества и отзывчивости и подчеркнули, что он всегда трезво мыслил в стрессовых ситуациях. Смерть военкора стала большой потерей для всего коллектива, в котором он занимал особое место.

Семен Еремин погиб в результате прицельной атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его гибель «большой трагедией».