Неизвестные устроили поножовщину в подъезде на 2-й Институтской
Группа неизвестных устроила поножовщину в одном из подъездов многоэтажки на 2-й Институтской улице в Москве. Подробности «360» сообщил источник.
Двое человек получили ножевое ранение. К месту происшествия вызвали скорую.
Как рассказали очевидцы, неизвестные спустились с пятого этажа и начали распылять содержимое перцового баллончика на своих оппонентов, двоих пырнули ножом. Один из пострадавших остался в подъезде.
«Подъезд не могут открыть», - сообщил источник.
Причина потасовки неизвестна. Один человека находится в опасности, уточнил источник.
Ранее в Москве зарезали 24-летнего мужчину из-за замечания о неправильной парковке. По подозрению в убийстве задержали мигранта, который жил в столице без регистрации.